Así están los cruces de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 hasta el momento

León y Toluca está clasificados, mientras que América y Cruz Azul buscarán terminar de asegurar su boleto este jueves.

La fase de grupos de la Leagues Cup 2026 se define este jueves 13 de agosto. Cuatro equipos ya aseguraron su clasificación a los cuartos de final del certamen, mientras que otros cuatro deberán dar el último paso en las últimas horas para decir presente en la siguiente instancia.

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Por parte de la Liga MX, León y Toluca ya avanzaron a la siguiente ronda; mientras que del lado de la MLS, Columbus Crew y Real Salt Lake hicieron lo propio. Por su parte, clubes como América o Cruz Azul disputarán su tercer encuentro en zona de clasificación y solo un mal resultado los dejaría afuera.

A continuación, conoce cómo serían los cruces de los cuartos de final de la Leagues Cup 2026 hasta el momento. Es importante mencionar que hay muchas chances de que esto cambie una vez que se disputen los partidos pendientes de este jueves.

El trofeo de la Leagues Cup (Getty Images)

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Así están los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup 2026

Club León vs. Austin*

Toluca vs. Los Angeles FC

América* vs. Real Salt Lake

Cruz Azul* vs. Columbus Crew

*Todavía deben jugar su tercer partido de la fase de grupos.

¿Cuándo se juegan las instancias de eliminación directa?