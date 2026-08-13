Le perdonan expulsión a Hugo Lloris en la Leagues Cup

Este miércoles se enfrentaron Los Ángeles FC vs Querétaro, el partido terminó empatado 1-1 y en tanda de penales ganaron los de la MLS. Sin embargo, el equipo de casa debió jugar con 10 desde el minuto 30 cuando Hugo Lloris le soltó un puñetazo en la cara a Enzo Giménez, pero fue una jugada no revisable en el VAR de la Leagues Cup.

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¿Hugo Lloris merecía tarjeta roja?

Corría el partido y el portero de LAFC quería salir con el balón, el jugador de los Gallos Blancos se impuso, por lo que el arquero le soltó un golpe en ojo. Inmediatamente se tiró al césped y se pudo ver en la repetición cómo Giménez tenía el ojo morado e hinchado por el golpe, pero no fue sancionable a la mirada del silbante.

Este video fue compartido por la creadora de contenido, Dare Esparza, quien apuntó a que “hay favoritismo a los equipos de la MLS”. Y es que esto no es nuevo, ya que durante el juego del pasado martes, Tigres tuvo un par de expulsiones en los últimos minutos jugando en el Estadio Universitario; la de Nahuel Guzmán y Diego Lainez.

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¿Mismo caso con Nahuel Guzmán?

El arquero argentino fue atacado por quitar de encima al silbante empujándolo, por lo que es una agresión similar a la que hizo Lloris con su rival, sin embargo, la primera ameritó tarjeta roja y la segunda no. A esto, le sumamos que Lainez fue expulsado en ese partido, precisamente por reclamar lo mismo de que “a fuerzas querían que ganara la MLS”, por ello se fue al vestidor.

Aunque no hay aclaración de porqué una sí ameritaba esa sanción y la otra no, cabe mencionar que han sido varias las inconsistencias a favor de los conjuntos locales, por lo que aficionados han exigido que México ya no se preste para asistir a esta competencia, ya que hasta los propios técnicos muestran molestia en sus conferencias de prensa.

En síntesis

LAFC y Querétaro empataron 1-1, ganando los de la MLS en penales.

empataron 1-1, ganando los de la MLS en penales. Hugo Lloris golpeó a Enzo Giménez al minuto 30 y no recibió sanción.

golpeó a Enzo Giménez al minuto 30 y no recibió sanción. Nahuel Guzmán y Diego Lainez fueron expulsados en el reciente juego de Tigres.