Dónde ver el América vs Austin en vivo

Conoce los canales de transmisión del partido de hoy entre el Club América y Austin FC en la Leagues Cup.

América disputa este jueves la última jornada de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026. El rival de las Águilas es el Austin FC, uno de los equipos que ha demostrado ser de los más fuertes de la MLS en esta edición del torneo. El encuentro comienza a las 18:30 horass (Ciudad de México) y se lleva a cabo en el Q2 Stadium de Austin, Texas.

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América llega a este compromiso con la tranquilidad de haber mostrado una versión muy equilibrada, confirmando el buen momento que atraviesa y cumpliendo con las altas expectativas de su afición en esta competencia internacional. El equipo azulcrema intentará imponer su jerarquía para asegurar el primer puesto y avanzar de la mejor manera.

¿Por dónde ver el partido en México?

La noticia para los aficionados azulcremas es que el juego de América frente a Austin FC no podrá verse en televisión abierta, ya que los derechos de este torneo internacional son exclusivos. De esta manera, la única forma en la que los aficionados podrán verlo es a través de la plataforma de streaming de Apple TV con suscripción.

La actualidad de ambos equipos

El equipo de las Águilas llega con paso perfecto tras superar sus dos primeros compromisos del torneo y buscará mantener el invicto apoyándose en la gran calidad de jugadores como Brian Rodríguez y Erick Sánchez. América llega con seis puntos y listo para un duelo directo por el liderato de su sector.

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Por su parte, el equipo de la MLS también ha respondido en grande y llega muy motivado tras haber conseguido dos victorias al hilo, impulsado recientemente por el hat-trick de su figura Myrto Uzuni. Austin FC buscará imponer intensidad y velocidad para aprovechar su localía, intentando quedarse con la cima del grupo de cara a la siguiente ronda.

En síntesis