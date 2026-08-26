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Dónde ver EN VIVO Toluca vs. Austin FC por la Leagues Cup 2026: canales de TV y streaming online

Conoce los canales en donde podrás ver el partido de los Cuartos de Final de la Leagues Cup entre Toluca y Austin.

Dónde ver el Toluca vs Austin FC de la Leagues Cup
© EspecialDónde ver el Toluca vs Austin FC de la Leagues Cup

Toluca continúa su camino en la Leagues Cup 2026 y miércoles 26 de agosto se enfrenta a Austin FC en los Cuartos de Final del certamen. El encuentro entre el equipo mexicano y el conjunto de la MLS está programado para comenzar a las 18:30 horas (tiempo del Centro de México) en la cancha del Sports Illustrated Stadium.

Los Diablos Rojos buscan seguir los pasos de Rayados y León para asegurar su lugar en la siguiente ronda. El cuadro dirigido por Antonio Mohamed tiene como uno de sus grandes objetivos del año conquistar este título internacional para seguir sumando campeonatos que le sumen a la institución que ha forjado el “Turco”.

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¿Por dónde ver el partido en México?

Para todos los aficionados que deseen seguir las acciones en directo, el partido entre Toluca y Austin FC se transmitirá en vivo a través de la plataforma de streaming Apple TV, ya que tienen de manera exclusiva estos enfrentamientos. No será televisado de manera abierta, por lo que ésta será la única manera de verlo.

El encuentro, como la mayoría de los partidos de este torneo internacional, se lleva a cabo en Estados Unidos. En esta ocasión en Harrison, New Jersey, por lo que el conjunto mexicano ya hizo su viaje y ponerse a tono con la cancha en busca de su boleto a las Semifinales del torneo, donde ya lo espera su próximo rival.

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En síntesis

  • Toluca enfrentará a Austin FC en los Cuartos de Final de Leagues Cup.
  • Sports Illustrated Stadium albergará el partido a las 18:30 horas.
  • Apple TV transmitirá el encuentro en exclusiva para el público.
Marilyn Rebollo
Marilyn Rebollo
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