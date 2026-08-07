Adéntrate en el terreno de juego que será anfitrión del cruce entre estadounidenses y mexicanos esta tarde.

Con realidades diferentes al cabo de la fecha de apertura, Cincinnati y Pumas UNAM se verán las caras este viernes, en la continuidad de la jornada 2 de la fase de liga. Uno viene de ganar y otro de ser goleado, lo cual deja a ambos con obligaciones y presiones distintas para el partido de Leagues Cup 2026 que se disputará hoy.

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Para este compromiso que será de lo más entretenido del día en el certamen continental, el escenario dispuesto será el TQL Stadium de Ohio, en los Estados Unidos. Los ‘Universitarios’ serán visitantes esta tarde y su afición será minoría en las gradas, en un partido donde necesita sí o sí los tres puntos para acomodarse en la tabla.

En esta oportunidad, Cincinnati juega en casa: es donde disputa sus partidos de local habitualmente. El TQL Stadium pertenece al equipo de la MLS, que es el único que se desempeña allí. La organización de Leagues Cup estableció antes del torneo que los ‘Orange and Blue’ jugarían en esta cancha sus tres encuentros de fase de liga.

El TQL Stadium, la sede de Cincinnati-Pumas [Foto: Getty]

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Inaugurado en 2021 y diseñado por Populous y MEIS Architects, el TQL Stadium es uno de los estadios más “nuevos” de los Estados Unidos, con apenas ¡5 años de vida! Su construcción tuvo un coste de 250 millones de dólares, y surgió a partir de la propuesta de Cincinnati en el año 2016 para conseguir una franquicia en la MLS.

Actualmente, el recinto donde se enfrentarán Cincinnati y Pumas UNAM cuenta con una capacidad para hasta 26 mil espectadores, con nuevas obras que la llevarían a 28 mil. El nombre parte de “Total Quality Logistics” (TQL), empresa de transporte de carga y logística que adquirió el naming del estadio por una suma multimillonaria.

El TQL Stadium, una de las sedes de la Leagues Cup 2026, es un establecimiento que cuenta con césped natural, un techo “tipo canopy” de 360 grados y tres pantallas LED. A diferencia de muchas canchas de Estados Unidos, la casa de Cincinnati fue hecha exclusivamente para futbol y no para otros deportes como NFL o MLB.