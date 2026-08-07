Qué pasa si Pumas UNAM pierde, empata o gana con FC Cincinnati por la Leagues Cup 2026

El conjunto Felino fue goleado por Charlotte FC en la primera jornada y debe sumar para mantener vivas sus aspiraciones de clasificar.

Pumas UNAM afronta este viernes 7 de agosto su segundo partido en la Leagues Cup 2026. Los Universitarios sufrieron un duro revés en su estreno al caer por 3-0 ante Charlotte FC y ahora buscarán recuperarse contra FC Cincinnati en el TQL Stadium.

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El partido comenzará a las 18:00 hs (centro de México) y será crucial para las aspiraciones de Pumas de avanzar a la siguiente ronda. Los equipos solamente disputan tres encuentros en la Fase Uno, por lo que otro mal resultado lo dejará prácticamente eliminado. A continuación, los panoramas a los que se enfrenta.

Juninho, futbolista de Pumas, en el partido contra Pachuca (Getty Images)

¿Qué pasa si Pumas le gana a Cincinnati?

Un triunfo en los 90 minutos sería el panorma ideal para Pumas. De ganar, sumará tres puntos claves para acomodarse en la tabla de cara a la última jornada contra Columbus Crew. Eso sí, deberá conseguir un buen resultado en su tercer partido para obtener la clasificación.

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¿Qué pasa si Pumas empata con Cincinnati?

Un empate entre Pumas y Cincinnati este viernes abre dos panoramas:

Si gana en los penales : consigue dos puntos y llega a la última jornada con chances de clasificar.

: consigue dos puntos y llega a la última jornada con chances de clasificar. Si pierde en los penales: solamente sumará un punto y estará obligado a ganarle a Columbus Crew a la espera de otros resultados.

¿Qué pasa si Pumas pierde con Cincinnati?

Si Pumas pierde con Cincinnati en los 90 minutos, quedará prácticamente eliminado de la Leagues Cup 2026 en la primera fase. Incluso ganando en la última jornada ante Columbus Crew, dependerá de una combinación de resultados excepcionalmente inusual para avanzar.