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¿Juega Adalberto Carrasquilla? Las alineaciones de FC Cincinnati vs. Pumas UNAM por la Leagues Cup 2026

FC Cincinnati y Pumas se enfrentan por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Los titulares de ambos equipos para el partido.

FC Cincinnati y Pumas se enfrentan por la Leagues Cup 2026
© Getty ImagesFC Cincinnati y Pumas se enfrentan por la Leagues Cup 2026

FC Cincinnati y Pumas UNAM se enfrentan este viernes 7 de agosto por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en Estadio TQL de los Estados Unidos.

Con respecto al local, FC Cincinnati viene de ganarle por 3-1 a Pachuca en lo que fue su debut en la Leagues Cup 2026 y con un triunfo ante Pumas prácticamente se aseguraría clasificar a los cuartos de final de la competición.

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Por su parte, el equipo de Esteban Solari perdió de manera dura por 3-0 contra Charlotte FC en el primer partido y Pumas necesita ganar para seguir con la esperanza de avanzar de ronda.

La probable alineación de FC Cincinnati

  • Evan Louro
  • Samuel Gidi
  • Matt Miazga
  • Andrei Chirila
  • Pavel Bucha
  • Gerardo Valenzuela
  • Tah Anunga
  • Bryan Ramírez
  • Evander
  • Tom Barlow
  • Ayoub Jabbari

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Rubén Duarte
  • Álvaro Angulo
  • Pedro Vite
  • Adalberto Carrasquilla
  • Víctor Arteaga
  • Uriel Antuna
  • Juninho Vieira
  • Robert Morales
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Predicción Leagues Cup 2026: resultado exacto de FC Cincinnati vs. Pumas UNAM según la IA

Patricio Hechem
Patricio Hechem
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