FC Cincinnati y Pumas se enfrentan por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. Los titulares de ambos equipos para el partido.

FC Cincinnati y Pumas UNAM se enfrentan este viernes 7 de agosto por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en Estadio TQL de los Estados Unidos.

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Con respecto al local, FC Cincinnati viene de ganarle por 3-1 a Pachuca en lo que fue su debut en la Leagues Cup 2026 y con un triunfo ante Pumas prácticamente se aseguraría clasificar a los cuartos de final de la competición.

Por su parte, el equipo de Esteban Solari perdió de manera dura por 3-0 contra Charlotte FC en el primer partido y Pumas necesita ganar para seguir con la esperanza de avanzar de ronda.

La probable alineación de FC Cincinnati

Evan Louro

Samuel Gidi

Matt Miazga

Andrei Chirila

Pavel Bucha

Gerardo Valenzuela

Tah Anunga

Bryan Ramírez

Evander

Tom Barlow

Ayoub Jabbari

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La probable alineación de Pumas