FC Cincinnati y Pumas UNAM se enfrentan este viernes 7 de agosto por la segunda jornada de la Leagues Cup 2026. El encuentro comienza a partir de las 18:00hs (Ciudad de México) y se lleva a cabo en Estadio TQL de los Estados Unidos.
Con respecto al local, FC Cincinnati viene de ganarle por 3-1 a Pachuca en lo que fue su debut en la Leagues Cup 2026 y con un triunfo ante Pumas prácticamente se aseguraría clasificar a los cuartos de final de la competición.
Por su parte, el equipo de Esteban Solari perdió de manera dura por 3-0 contra Charlotte FC en el primer partido y Pumas necesita ganar para seguir con la esperanza de avanzar de ronda.
La probable alineación de FC Cincinnati
- Evan Louro
- Samuel Gidi
- Matt Miazga
- Andrei Chirila
- Pavel Bucha
- Gerardo Valenzuela
- Tah Anunga
- Bryan Ramírez
- Evander
- Tom Barlow
- Ayoub Jabbari
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Rubén Duarte
- Álvaro Angulo
- Pedro Vite
- Adalberto Carrasquilla
- Víctor Arteaga
- Uriel Antuna
- Juninho Vieira
- Robert Morales