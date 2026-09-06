¿Dónde y en qué estadio juegan Toluca vs. Rayados por la final de la Leagues Cup 2026?

Toluca y Rayados se enfrentan este domingo 6 de septiembre por el título de la Leagues Cup 2026. Conoce en qué estadio de Estados Unidos se disputará la gran final y a qué hora comenzará el partido.

Toluca y Rayados definen al nuevo campeón de la Leagues Cup 2026 en Estados Unidos. Los Diablos Rojos se enfrentan a los regios desde las 19:15 hs de la CDMX, en un encuentro que pondrá en juego el trofeo del certamen internacional.

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El equipo de Antonio Mohamed llega como claro favorito, ya que desde el año pasado demuestra ser uno de los mejores equipos del futbol mexicano en la actualidad. Los Diablos Rojos vienen de conquistar el doblete de Liga MX y la Concachampions, por lo que buscarán sumar una nueva estrella a su palmarés.

Los regios, por su parte, vuelven a disputar una final después de aquella que perdieron ante América en 2024. Ahora existen grandes esperanzas alrededor del equipo por el trabajo realizado por Matías Almeyda, quien intentará conducir a Rayados hacia un nuevo título internacional.

La gran final de la Leagues Cup 2026 se disputará en el Shell Energy Stadium, ubicado en Houston, Texas. El escenario fue elegido para albergar el encuentro decisivo entre Toluca y Rayados, que buscarán quedarse con uno de los trofeos más importantes del futbol de la región.

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Shell Energy Stadium: datos del estadio

Ubicación: Houston, Texas, Estados Unidos

Houston, Texas, Estados Unidos Inauguración: 12 de mayo de 2012

12 de mayo de 2012 Capacidad: 22.039 espectadores

22.039 espectadores Equipo local: Houston Dynamo

Houston Dynamo También es sede de: Houston Dash

Houston Dash Anteriormente conocido como: BBVA Compass Stadium, BBVA Stadium y PNC Stadium

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