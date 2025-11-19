Este martes se vivieron muchas emociones y varios partidos realmente impactantes en las Eliminatorias CONCACAF rumbo al Mundial 2026, ya que hubo selecciones que lograron su boleto sin ser favoritas y otras que terminaron cayendo de manera inesperada.

La gran sorpresa fue la eliminación de Costa Rica y también la de Honduras, dos equipos que dependían de sí mismos para conseguir la clasificación. Se enfrentaron entre sí, empataron y ese resultado terminó dejándolos fuera del torneo más importante del planeta.

En el caso particular de Honduras, el golpe fue aún más fuerte. La H estaba muy cerca de asegurar al menos el repechaje, pero un gol en tiempo añadido de Surinam ante Guatemala, en un partido que finalizó 3-1, cambió todo el panorama. Ese tanto dramático los dejó sin posibilidades y le abrió la puerta a los surinameses, que sorprendieron a todos metiéndose en la pelea mundialista.

Reinaldo Rueda, entrenador colombiano a cargo de Honduras, vivió uno de los momentos más dolorosos de su carrera. Tras la eliminación, el DT se presentó en la conferencia de prensa sin poder disimular el golpe emocional y su reacción conmovió a todos los presentes.

Rueda rompió en llanto

Reinaldo Rueda, técnico de la selección hondureña, no logró sostenerse anímicamente frente a los micrófonos. Al recordar cómo se les escapó la clasificación en el último minuto, su voz se quebró y tuvo que hacer pausas para intentar recomponerse. La mezcla de impotencia, tristeza y desgaste acumulado terminó por superarlo y las lágrimas aparecieron frente a todos.

