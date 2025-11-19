Costa Rica venía siendo una presencia habitual en las Copas del Mundo y hasta protagonizó una de las historias más increíbles del certamen en Brasil 2014, cuando llegó hasta los cuartos de final y compitió de igual a igual contra selecciones de élite. Pero esa realidad quedó atrás. Esta vez, el combinado tico quedó fuera del Mundial 2026 y ni siquiera pudo aprovechar que México, Estados Unidos y Canadá no disputaron la eliminatoria por ser anfitriones.

El equipo dirigido por Miguel Herrera quedó eliminado este martes tras no poder vencer a Honduras, un golpe que en el país centroamericano fue tomado como un fracaso rotundo, especialmente porque se trata de una de las selecciones históricamente más fuertes de Concacaf.

Tras el partido, el entrenador mexicano no ocultó su dolor por el desenlace. “Nunca me había tocado vivir una situación así. Hoy me pesa. Estoy entre tristeza, coraje y frustración. Me cuesta describirlo porque tenía mucha ilusión. Estoy muy orgulloso de este grupo de jugadores con el que trabajé”, expresó.

Herrera profundizó en su sentir y se mostró agradecido con la etapa que compartió con el plantel: “Agradecido con Dios por la oportunidad de encontrarme con estos muchachos, grandes jugadores. No logramos el objetivo, esto es fútbol. Y duele, porque quería llevarlos al Mundial. Lo intentaron, lo buscaron, se lo merecían. No se pudo”.

En ese mismo tono, dejó claro que su ciclo llegó a su fin, reconociendo que en los próximos días se reunirá con la Federación para cerrar su etapa: “Seguramente en estos días nos sentaremos con calma para finiquitar esto”.

Javier Aguirre se solidarizó con Miguel Herrera

El técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, envió un mensaje de apoyo tanto a Herrera como al “Flaco” Tena, quien tampoco logró clasificar con Guatemala: “Triste por Miguel, triste por el Flaco. Me solidarizo con ellos. Esta profesión es durísima. Les mando un abrazo”.

