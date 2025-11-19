Keylor Navas había decidido dejar la Selección de Costa Rica hace un tiempo, pero volvió para intentar ayudar al equipo a clasificarse al Mundial 2026. Sin embargo, este martes llegó un golpe durísimo para el histórico arquero y para todo el país, ya que no lograron el resultado que necesitaban y quedaron fuera del certamen más importante a nivel selecciones.

Los Ticos estaban obligados a ganar ante Honduras para asegurarse su boleto, pero no lograron hacerlo. Honduras, por su parte, también necesitaba llevarse los tres puntos, aunque incluso el empate podía servirle si se daban otros resultados. Nada salió como esperaban y ambos terminaron eliminados, lo que dejó un clima de frustración total.

Durante el partido se vivieron momentos de mucha tensión. El ambiente se fue cargando cada vez más y sobre el final del encuentro llegó una de las escenas más calientes, protagonizada justamente por Keylor Navas, quien no pudo evitar verse envuelto en un cruce que rápidamente se volvió viral.

Keylor Navas se peleó con un jugador de Honduras

El portero de Pumas se acercó inicialmente para separar a sus compañeros de los rivales, intentando que la discusión no pasara a mayores. Sin embargo, en ese momento Arriaga lo empujó con fuerza, lo que hizo explotar a Navas.

Muy molesto por la reacción del hondureño, Keylor respondió de inmediato: también lo empujó y le dijo de todo en un intercambio que duró varios segundos. Sus compañeros tuvieron que intervenir para evitar que la situación escalara todavía más.

El enojo del arquero reflejó el momento que estaba viviendo Costa Rica, una mezcla de frustración y tristeza por haberse quedado sin Mundial. Para Keylor, que volvió especialmente para este objetivo, la eliminación y la tensión del partido terminaron explotando en esa reacción.

