Costa Rica no ha tenido una actuación a la altura de las expectativas hasta el momento en las Eliminatorias Concacaf, y de este modo ha seriamente comprometido sus chances de sacar boleto a la Copa del Mundo del año próximo. Los ‘Ticos’ se juegan su última chance y aquí te traemos sus posibilidades en la fecha decisiva.

Los dirigidos por el mexicano Miguel Herrera se encuentran actualmente fuera de la zona de clasificación directa y de repechaje: se colocan en la 3° posición del Grupo C de las Eliminatorias, con 6 puntos, por detrás de Honduras (primero con 8 unidades y en puesto de boleto directo) y de Haití (segundo con 8 unidades y en puesto de boleto a playoffs).

Hasta ahora, la Selección de Costa Rica acumula un triunfo, tres empates y una derrota en el certamen, y esta noche cerrará su participación en la competición con un duelo decisivo: recibirá al puntero Honduras en una verdadera ‘final’, en busca de seguir soñando con un lugar en la Copa Mundial de la FIFA que se viene, y quién dice, incluso clasificar hoy mismo.

Miguel Herrera se juega mucho más que el cargo esta noche [Foto: Getty]

¿Qué necesita Costa Rica en la última jornada de Eliminatorias Concacaf?

El equipo del ‘Piojo’ llega a la fecha definitiva con dos escenarios posibles de clasificación: en ambos escenarios, debe ganar sí o sí su juego y luego esperar el resultado de Haití-Nicaragua. Esto es, si Costa Rica empata o pierde ante Honduras, se queda sin Mundial 2026. Derrotando a Honduras se asegura por lo menos el repechaje, y después su futuro dependerá del marcador del otro enfrentamiento del Grupo C.

En el primer escenario favorable, ganando a Honduras y empatando Haití, Costa Rica se clasificaría directo al Mundial. En ese caso, la zona quedaría con Costa Rica primero con 9 puntos (boleto directo), Haití segundo con 9 puntos pero menor diferencia de gol (boleto a repechaje), Honduras tercero con 8 puntos (eliminado) y Nicaragua cuarto con 5 puntos (eliminado).

En el segundo escenario favorable, ganando a Honduras y ganando Haití, Costa Rica se clasificaría al repechaje del Mundial, teniendo que disputar una fase más para poder aspirar a un lugar en la Copa del Mundo. En este caso, la zona quedaría con Haití primero con 11 puntos (boleto directo), Costa Rica segundo con 9 puntos (repechaje), Honduras tercero con 8 puntos (eliminado) y Nicaragua cuarto con 4 puntos (eliminado).

En cualquier otro escenario, Costa Rica se quedaría afuera del Mundial 2026: empatando ante Honduras quedaría con 7 puntos (menos de los 8 puntos que ya tienen hoy Honduras y Haití), y perdiendo con Honduras quedaría con 6 puntos (todavía menos de los 8 puntos que ya tienen hoy Honduras y Haití). Por ello, es una obligación para los dirigidos por Miguel Herrera ganar su partido y esperar al otro.

