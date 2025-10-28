Gerardo Martino ha podido construir, a lo largo de su intachable trayectoria como jugador y entrenador, un respeto generalizado que desafortunadamente para él, no fue tal en sus últimos desafíos en Selección Mexicana e Inter Miami. Sus más recientes experiencias no acompañaron esa mochila de éxitos y ahora tendrá que reinventarse para ‘recuperar su nombre’.

A pesar de no haber dejado la mejor imagen al salir de cada uno de aquellos pasos, el ‘Tata’ todavía mantiene su estatus en el continente y podría volver a dirigir en CONCACAF en el corto plazo. El estratega tiene decidido regresar al ruedo tras unas vacaciones extendidas, y está listo para afrontar su próximo desafío profesional, que parece estar más cerca que nunca.

De acuerdo a lo revelado hace instantes por el confiable reportero argentino Uriel Iugt, especialista en fichajes de jugadores y DTs y con fuentes cercanas al entrenador, Gerardo Martino fue contactado por dos clubes que lo pretenden para dirigirlos en la temporada 2026. Ambas instituciones militan en la MLS y vienen de perder a sus respectivos técnicos principales.

‘Tata’ Martino dejó atrás Inter Miami y aguarda nuevos desafíos [Foto: Getty]

El primero de los interesados en el ‘Tata’ es ni más ni menos que Atlanta United, club donde es una leyenda gracias a su primer exitoso ciclo en la institución de los Estados Unidos: allí se consagró campeón de la Conferencia Este en 2018 y también, de la MLS Cup el mismo año. Además, dejó un legado que sus aficionados todavía recuerdan con cariño en estos días.

El segundo pretendiente que le ha surgido más a último momento ha sido Los Ángeles FC, el poderoso equipo que viene de romper el mercado al fichar al surcoreano Heung-Min Son, y que cuenta con una de las plantillas más valiosas de la liga. Ante el conocimiento de la voluntad del entrenador por volver a dirigir, se convirtió en candidato inmediato a su banquillo.

En el caso de Atlanta United, viene de despedir a Ronny Deila, su último timonel, luego de que protagonizara la peor campaña de la historia del club al finalizar penúltimo en su conferencia. Por su parte, Los Ángeles FC estaba conforme con Steve Cherundolo, pero por decisión personal optó por dar un paso al costado. Así, ambos se han contactado con ‘Tata’ y esperan avanzar en las negociaciones en los próximos días, según reportó Iugt. ¿Será el momento de dar un vuelco y repuntar?

