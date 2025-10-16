A menos de un año para el inicio del torneo más esperado por todos, la Selección Mexicana transita una etapa de cuestionamientos, incertidumbre e interrogantes a su alrededor. Con la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina, el equipo todavía no transmite las sensaciones que la fanaticada exige y eso tensa la cuerda camino al megaevento que se avecina.

En medio de las críticas recibidas luego de la última jornada FIFA de amistosos, donde el ‘Tri’ no pudo ganar ninguno de sus partidos, Antonio Mohamed salió a respaldar a la escuadra nacional. El experimentado entrenador argentino, que ostenta un palmarés importante en clubes del futbol mexicano, palpitó con optimismo la participación de México.

“Van a hacer un gran mundial, ya te lo digo, México será protagonista, sin dudas. (En la fase de grupos) va a ganar todos sus partidos, jugará con el apoyo total de su gente y eso será un plus para el equipo”, apuntó el actual director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, en el desarrollo de una entrevista brindada al programa Línea de 4, de la señal televisiva de TUDN.

El ‘Turco’ fue consultado nuevamente sobre la posibilidad de dirigir a México en el futuro, y por el momento le cerró la puerta. “Uno tiene sus objetivos y sus pensamientos y nada más y también se quiere uno mismo. Yo creía que era mi momento, no me eligieron, y ya está, se aceptan las decisiones de otras personas. En ese caso yo sigo mi camino, la Selección sigue su camino, le deseo siempre lo mejor”, expresó con sinceridad el estratega del conjunto escarlata, que luego de no poder asumir en el combinado nacional pudo ser tres veces campeón con Toluca.

Antonio Mohamed apoya convocatoria de ‘Memo’ Ochoa para el Mundial 2026:

El prestigioso timonel, que se ha hecho su nombre en México, confesó que le gustaría que Guillermo Ochoa sea el tercer portero del ‘Tri’ en la Copa del Mundo. “Primero habría que ver quienes son los dos primeros que van, si tienes dos que están seguros o vas a llamar a tres y los tres van a pelear el puesto de titular adelante; pero para mí, Memo tiene que ir por historia, porque va a cumplir el sexto Mundial y no habría ningún jugador en la historia que lo haga. Desconozco si va a jugar, lo llevaría como tercer arquero, para que cumpla su sexto Mundial, ya después el Vasco se romperá la cabeza para ver quiénes son los dos primeros arquero, ja”, se explayó el entrenador de Toluca, metiéndose en el debate por los bajos rendimientos de Luis Malagón y ‘Tala’ Rángel bajo los tres postes de la Selección.

Antonio Mohamed bancó a Alexis Vega tras las críticas a su juego en Selección:

El capitán de los ‘Diablos Rojos, que fue el mejor jugador de la temporada en Toluca, no pudo trasladar esas brillantes actuaciones a la Selección Mexicana, y se convirtió en uno de los más apuntados por la afición. Ante tales señalamientos, su entrenador lo respaldó públicamente y le envió un mensaje alentador de cara la recta final de la competencia por un lugar en la lista de la Copa del Mundo.

“Si te pones a analizar fríamente, diría que de 20 jugadores que van, no están ninguno en su nivel“, disparó Mohamed en la nota con TUDN, asegurando que no se trata de algo puntual de Alexis Vega. “Hoy la presión recae sobre los que están jugando mejor en la Liga MX, más que en los de Europa, pero quédense tranquilos que teniendo la cabeza fresca antes del Mundial, va a hacer un torneo bárbaro“, sentenció el ‘Turco’, que confía en que el referente del Toluca podrá dar vuelta su situación con los fanáticos y demostrar su mejor versión en el seleccionado.