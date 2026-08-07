¿Juega Juan Brunetta? Las alineaciones de Tigres UANL vs. Minnesota United por la Leagues Cup 2026

Está todo listo para que Tigres UANL vuelva a tener acción por la Leagues Cup. Este viernes, los Felinos se enfrentan al Minnesota United por la segunda Jornada de la competencia internacional que reúne a los equipos de México y Estados Unidos. En ese sentido, se esperan alineaciones de galas en ambos conjuntos que buscarán conseguir los tres puntos.

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Por el lado de Tigres, la figura de Juan Brunetta aparece como la más destacada. A pesar de los distintos rumores que colocaban al argentino fuera de la plantilla Universitaria, finalmente se quedó y es el líder de la creación de juego del equipo de Monterrey.

En el caso de Minnesota, Tomás Chancalay y Joaquín Pereyra son los encargados de aportar algo distinto cuando el equipo de la MLS busca generar peligro. En ese sentido, ambos argentinos serán de la partida en un compromiso clave que comenzará a definir las aspiraciones de unos y otros en la Leagues Cup.

Nahuel Guzmán

Jesús Garza

Joaquim Pereira

Rómulo Zwarg

Vladimir Loroña

César Araujo

Fernando Gorriarán

Diego Lainez

Juan Brunetta

Ozziel Herrera

Rodrigo Aguirre

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Dayne St. Clair

Kyle Duncan

Jefferson Díaz

Michael Boxall

Morris Duggan

Anthony Markanich

Joaquín Pereyra

Wil Trapp

Owen Gene

Tomás Alejandro Chancalay

Kelvin Yeboah

En síntesis