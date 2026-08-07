Charlotte FC y Atlas se enfrentan este viernes 7 de agosto en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. El compromiso se lleva a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, a partir de las 17:30 horas (tiempo del centro de México).
El conjunto local buscará aprovechar el impulso de su debut para asegurar virtualmente su pase a las rondas eliminatorias, mientras que la escuadra tapatía llega obligada a sumar para mantenerse con vida en la competencia.
¿Por dónde ver el partido en México?
El juego de Charlotte FC frente a los Rojinegros del Atlas puede seguirse en exclusiva por transmisión de streaming a través de Apple TV, mediante el MLS Season Pass de la plataforma. Para este cotejo no se cuenta con señal por televisión abierta en territorio mexicano.
La actualidad de ambos equipos
Charlotte FC llega motivado tras vencer con autoridad 3-0 a Pumas de la UNAM en la primera jornada del torneo. Las anotaciones de Brandt Bronico, Archie Goodwin y Tyger Smalls le permitieron al conjunto norteamericano iniciar con pie derecho en casa y colocarse en una posición inmejorable dentro de su grupo.
Por su parte, el conjunto dirigido por Hernán Crespo no pasa por su mejor momento. Atlas cayó 3-1 en su presentación frente a Columbus Crew, por lo que una nueva derrota significaría la eliminación prematura del cuadro jalisciense en la Leagues Cup.
Así quedó la tabla de posiciones de la Leagues Cup 2026 tras los triunfos de Cruz Azul y América
En síntesis
- Charlotte FC y Atlas se enfrentan este viernes 7 de agosto en la Leagues Cup.
- El encuentro de Atlas ante Charlotte se transmitirá en exclusiva por Apple TV.
- Charlotte FC llega tras vencer 3-0 a Pumas, mientras Atlas cayó 3-1 ante Columbus.