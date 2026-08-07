Charlotte y Atlas se enfrentan este viernes por la segunda jornada de la Leagues Cup. La información de dónde ver el juego en México.

Charlotte FC y Atlas se enfrentan este viernes 7 de agosto en la Jornada 2 de la Leagues Cup 2026. El compromiso se lleva a cabo en el Bank of America Stadium de Charlotte, Carolina del Norte, a partir de las 17:30 horas (tiempo del centro de México).

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El conjunto local buscará aprovechar el impulso de su debut para asegurar virtualmente su pase a las rondas eliminatorias, mientras que la escuadra tapatía llega obligada a sumar para mantenerse con vida en la competencia.

¿Por dónde ver el partido en México?

El juego de Charlotte FC frente a los Rojinegros del Atlas puede seguirse en exclusiva por transmisión de streaming a través de Apple TV, mediante el MLS Season Pass de la plataforma. Para este cotejo no se cuenta con señal por televisión abierta en territorio mexicano.

La actualidad de ambos equipos

Charlotte FC llega motivado tras vencer con autoridad 3-0 a Pumas de la UNAM en la primera jornada del torneo. Las anotaciones de Brandt Bronico, Archie Goodwin y Tyger Smalls le permitieron al conjunto norteamericano iniciar con pie derecho en casa y colocarse en una posición inmejorable dentro de su grupo.

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Por su parte, el conjunto dirigido por Hernán Crespo no pasa por su mejor momento. Atlas cayó 3-1 en su presentación frente a Columbus Crew, por lo que una nueva derrota significaría la eliminación prematura del cuadro jalisciense en la Leagues Cup.

En síntesis