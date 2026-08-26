¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026

Desde las 18:30 horas de la CDMX se define otro de los semifinalistas de la Leagues Cup 2026 y nos espera un partidazo entre Toluca y Austin FC de la MLS. El conjunto mexicano buscará aprovechar la localía para meterse entre los cuatro mejores del certamen internacional.
El equipo de Antonio Mohamed sueña con seguir avanzando en el torneo internacional y sabe que tiene una oportunidad importante para demostrar su jerarquía. Mientras tanto, Club León ya espera en las semifinales después de dejar afuera al Real Salt Lake en los cuartos de final.
El equipo estadounidense, por su parte, llega invicto tras conseguir dos victorias y un empate en los tres partidos que disputó en la fase de grupos. Además, se llevó un punto extra tras imponerse en la tanda de penales ante América, por lo que arriba con mucha confianza a este duelo.
Alineación de Toluca vs. Austin FC
- Hugo González
- Pereira
- Luan García
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Santiago Simón
- Helinho
- Víctor Guzmán
- Pavel Pérez
- Federico Viñas
Alineación de Austin FC vs. Toluca
- Brad Stuver
- Jon Gallagher
- Oleksandr Svatok
- Guilherme Biro
- Joseph Rosales
- Ervin Torres
- Owen Wolff
- Besard Sabovic
- Facundo Torres
- Christian Ramírez
- Myrto Uzuni
En sintesis
- Toluca y Austin FC buscan las semifinales de Leagues Cup a las 18:30 hs.
- Antonio Mohamed dirige a Toluca para enfrentar al conjunto invicto de la MLS.
- Federico Viñas y Christian Ramírez lideran los ataques confirmados de ambos equipos.