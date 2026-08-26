¿Juega Paulinho? Las alineaciones de Toluca vs. Columbus Crew por la Leagues Cup 2026

Los dirigidos por Antonio Mohamed quieren dar otro paso importante en la competición internacional y clasificar a semifinales.

Desde las 18:30 horas de la CDMX se define otro de los semifinalistas de la Leagues Cup 2026 y nos espera un partidazo entre Toluca y Austin FC de la MLS. El conjunto mexicano buscará aprovechar la localía para meterse entre los cuatro mejores del certamen internacional.

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El equipo de Antonio Mohamed sueña con seguir avanzando en el torneo internacional y sabe que tiene una oportunidad importante para demostrar su jerarquía. Mientras tanto, Club León ya espera en las semifinales después de dejar afuera al Real Salt Lake en los cuartos de final.

El equipo estadounidense, por su parte, llega invicto tras conseguir dos victorias y un empate en los tres partidos que disputó en la fase de grupos. Además, se llevó un punto extra tras imponerse en la tanda de penales ante América, por lo que arriba con mucha confianza a este duelo.

Alineación de Toluca vs. Austin FC

Hugo González

Pereira

Luan García

Everardo López

Jesús Gallardo

Franco Romero

Santiago Simón

Helinho

Víctor Guzmán

Pavel Pérez

Federico Viñas

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Alineación de Austin FC vs. Toluca

Brad Stuver

Jon Gallagher

Oleksandr Svatok

Guilherme Biro

Joseph Rosales

Ervin Torres

Owen Wolff

Besard Sabovic

Facundo Torres

Christian Ramírez

Myrto Uzuni

En sintesis