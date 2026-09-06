¿Juega Raphael Veiga? Las alineaciones de Club León vs. América por la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 está llegando a su fin. Este domingo 6 de septiembre es el momento de las grandes definiciones del certamen que busca un nuevo campeón, pero también un ganador del tercer puesto que se disputarán entre el Club León y América. A continuación, repasa quiénes serán los 22 elegidos para comenzar el encuentro.
En el lado de América, se esperan algunos suplentes en la alineación inicial tras quedar fuera de uno de los grandes objetivos de la temporada. En ese sentido, Raphael Veiga será uno de los pocos habituales titulares que colocará Guillermo Almada para intentar terminar la competencia de la mejor manera.
Respecto a León, La Fiera no quiere saber nada con tirar el partido a la basura y pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición en su mayoría. En ese contexto, Javier Gandolfi espera culminar este paso por la Leagues Cup con un tercer puesto que pocos esperaban en el inicio del certamen.
Alineación de América vs. León
- Fernando Tapia
- Kevin Álvarez
- Ramón Juárez
- Miguel Vázquez
- Dagoberto Espinoza
- Ícaro Da Conceicao
- Edwin Cerrillo
- Isaías Violante
- Óscar Perea
- Raphael Veiga
- Alejandro Cardenas
Alineación de León vs. América
- Óscar García
- Bryan Colula
- Sebastián Vegas
- Juan Guevera
- Paul Bellón
- José Rodríguez
- Rodrigo Echeverría
- Fernando Beltrán
- Jordi Cortizo
- Daniel Arcila
- Diber Cambindo
En síntesis
- América y León disputan este domingo 6 de septiembre el tercer puesto de Leagues Cup.
- Raphael Veiga se perfila como titular en la alineación presentada por Guillermo Almada.
- Diber Cambindo encabeza el ataque confirmado en el equipo titular de León.