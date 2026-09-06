¿Juega Raphael Veiga? Las alineaciones de Club León vs. América por la Leagues Cup 2026

La Leagues Cup 2026 está llegando a su fin. Este domingo 6 de septiembre es el momento de las grandes definiciones del certamen que busca un nuevo campeón, pero también un ganador del tercer puesto que se disputarán entre el Club León y América. A continuación, repasa quiénes serán los 22 elegidos para comenzar el encuentro.

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En el lado de América, se esperan algunos suplentes en la alineación inicial tras quedar fuera de uno de los grandes objetivos de la temporada. En ese sentido, Raphael Veiga será uno de los pocos habituales titulares que colocará Guillermo Almada para intentar terminar la competencia de la mejor manera.

Respecto a León, La Fiera no quiere saber nada con tirar el partido a la basura y pondrá en campo lo mejor que tiene a disposición en su mayoría. En ese contexto, Javier Gandolfi espera culminar este paso por la Leagues Cup con un tercer puesto que pocos esperaban en el inicio del certamen.

Alineación de América vs. León

Fernando Tapia

Kevin Álvarez

Ramón Juárez

Miguel Vázquez

Dagoberto Espinoza

Ícaro Da Conceicao

Edwin Cerrillo

Isaías Violante

Óscar Perea

Raphael Veiga

Alejandro Cardenas

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Alineación de León vs. América

Óscar García

Bryan Colula

Sebastián Vegas

Juan Guevera

Paul Bellón

José Rodríguez

Rodrigo Echeverría

Fernando Beltrán

Jordi Cortizo

Daniel Arcila

Diber Cambindo

En síntesis