Kevin Álvarez molesto con el culpable del fracaso de América en Leagues Cup

Kevin Álvarez salió muy molesto luego de la derrota de América ante León, que arremetió en contra del culpable de este fracaso en Leagues Cup.

Este domingo el América perdió ante León en la pelea por el tercer lugar de la Leagues Cup. Sin embargo, aunque a Kevin Álvarez se le cuestionó al término del partido la situación respecto a lo que había pasado con el equipo en este duelo; él se limitó a hablar de ese penal que le marcaron ante Rayados y que no debió concretarse.

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La molestia de Kevin Álvarez en la Leagues Cup

“Nos vamos con un sabor amargo, tristes por no poder lograr el objetivo, mucha frustración por cómo se dieron las cosas desde el primer partido. Creo que el tema ese de cómo se presentó el partido de la semifinal que quedamos fuera, todos lo vieron. La falta de criterio del silbante o de los que se encargan de eso afecten tanto personal como colectivamente y que no haya una repercusión para ellos” Kevin Álvarez

Para el lateral derecho de las Águilas fue muy injusto que los equipos queden eliminados de la competencia por errores tan puntuales como ese, aún cuando pueden ser revisables por varias personas, mientras que los propios árbitros no tienen ningún castigo por esta falla y después están en la Liga MX o en la MLS pitando de nuevo.

“Como puedes darte cuenta ahorita ya estamos fuera y ellos en tres días más pitan de nuevo y uno aquí se queda con esa frustración de que puede haber errores, pero cuando uno comete un error tiene sus consecuencias y en este caso no. Yo me atengo a hablar del partido donde se presentaron las jugadas y esa falta de criterio de decir bien o no en el VAR nos perjudicó y no se me hace justo” Kevin Álvarez

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El mexicano se mostró muy molesto con esta situación y no detalló nada del encuentro ante León, donde eran sin duda los favoritos para por lo menos quedarse con ese tercer puesto. Por ahora tendrán que regresar con este par de derrotas superadas, puesto que se vienen los partidos ante Cruz Azul y Chivas en las siguientes jornadas.

En síntesis