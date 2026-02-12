Es tendencia:
logotipo del encabezado
Concachampions

Las probables alineaciones de Cruz Azul vs. Vancouver FC por la Concachampions 2026

Las alineaciones de la Máquina Cementera y Van FC por el partido de Vuelta de la Primera Ronda del certamen internacional de CONCACAF.

Por Agustín Zabaleta

Sigue a Bolavip en Google!
Las alineaciones de Cruz Azul y Vancouver FC por la Concachampions 2026
© Getty ImagesLas alineaciones de Cruz Azul y Vancouver FC por la Concachampions 2026

En el marco del partido de Vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2026Cruz Azul y Vancouver FC chocan este jueves 12 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. El conjunto local defenderá la ventaja de 3-0 obtenida en la Ida.

Publicidad

El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de obtener un valioso empate por 1-1 en condición de visitante ante Toluca por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX y se mantiene expectante en la tabla al ser 3° con 10 unidades. Ahora, buscará cerrar la serie con una victoria en casa.

Del lado del equipo dirigido por Martin Nash, arriba luego de perder ante los Celestes la semana pasada. Y es que la Liga de Canadá no iniciará hasta abril y no compite por la liga local desde octubre. Sin roce competitivo, el equipo del norte de América va por la épica.

La posible alineación de Cruz Azul vs. Vancouver FC

  • Emmanuel Ochoa
  • Amaury Morales
  • Jorge Rodarte
  • Amaury García
  • Gonzalo Piovi
  • Rodolfo Rotondi
  • Charly Rodríguez
  • Jeremy Márquez
  • Andrés Montaño
  • Luka Romero
  • Nicolás Ibáñez
  • DT: Nicolás Larcamón
Publicidad

La posible alineación de Vancouver FC vs. Cruz Azul

Partidos de HOY en la Concachampions 2026: horario y TV para ver EN VIVO las transmisiones

ver también

Partidos de HOY en la Concachampions 2026: horario y TV para ver EN VIVO las transmisiones

  • Callum Irving
  • Tyler Crawford
  • Tom Field
  • Matteo Campagna
  • Paris Gee
  • Elage Bah
  • Damiano Pecile
  • Marcello Polisi
  • Morey Doner
  • Luis Toomey
  • Mohamed Amissi
  • DT: Martin Nash
Agustín Zabaleta
Agustín Zabaleta
Lee también
Partidos de HOY en la Concachampions 2026: horario y TV para ver EN VIVO las transmisiones
Concachampions

Partidos de HOY en la Concachampions 2026: horario y TV para ver EN VIVO las transmisiones

Mohamed estalla por el arbitraje que dejó sin triunfo a Toluca ante Cruz Azul
Liga MX

Mohamed estalla por el arbitraje que dejó sin triunfo a Toluca ante Cruz Azul

Paradela pisa fuerte: tabla de goleo actualizada del Clausura 2026 tras la jornada 5
Liga MX

Paradela pisa fuerte: tabla de goleo actualizada del Clausura 2026 tras la jornada 5

¿Barcelona queda eliminado de la Copa del Rey si pierde ante Atlético Madrid?
Futbol Internacional

¿Barcelona queda eliminado de la Copa del Rey si pierde ante Atlético Madrid?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

compliance-1compliance-2compliance-3
Better Collective Logo