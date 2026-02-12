En el marco del partido de Vuelta de la Primera Ronda de la Concachampions 2026, Cruz Azul y Vancouver FC chocan este jueves 12 de febrero desde las 19:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio Cuauhtémoc de la ciudad de Puebla. El conjunto local defenderá la ventaja de 3-0 obtenida en la Ida.
El equipo a cargo de Nicolás Larcamón viene de obtener un valioso empate por 1-1 en condición de visitante ante Toluca por la Jornada 5 del Clausura 2026 de la Liga MX y se mantiene expectante en la tabla al ser 3° con 10 unidades. Ahora, buscará cerrar la serie con una victoria en casa.
Del lado del equipo dirigido por Martin Nash, arriba luego de perder ante los Celestes la semana pasada. Y es que la Liga de Canadá no iniciará hasta abril y no compite por la liga local desde octubre. Sin roce competitivo, el equipo del norte de América va por la épica.
La posible alineación de Cruz Azul vs. Vancouver FC
- Emmanuel Ochoa
- Amaury Morales
- Jorge Rodarte
- Amaury García
- Gonzalo Piovi
- Rodolfo Rotondi
- Charly Rodríguez
- Jeremy Márquez
- Andrés Montaño
- Luka Romero
- Nicolás Ibáñez
- DT: Nicolás Larcamón
La posible alineación de Vancouver FC vs. Cruz Azul
- Callum Irving
- Tyler Crawford
- Tom Field
- Matteo Campagna
- Paris Gee
- Elage Bah
- Damiano Pecile
- Marcello Polisi
- Morey Doner
- Luis Toomey
- Mohamed Amissi
- DT: Martin Nash