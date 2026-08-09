Vale por millones: el golazo de Brian Rodríguez con América por la Leagues Cup

Impresionante. Es apenas uno de los tantos adjetivos que le cabe al golazo que marcó Brian Rodríguez con América ante Portland Timbers por la segunda jornada de la Leagues Cup.

Publicidad

En un comienzo frenético de juego, América consiguió un tiro libre peligroso que ubicó a Brian y a Raphael Veiga como posibles ejecutantes. Luego de una breve conversación, finalmente el uruguayo se hizo cargo del balón y sorprendió a todos con un golpeo seco que dejó sin respuestas al portero rival, quien voló todo lo que pudo, aunque totalmente en vano.

¡PERO QUÉ GOLAAAAAAAAAAZO! 🔥👏



El Rayito Brian Rodríguez se manda el gol de la Leagues Cup para poner en ventaja al @ClubAmerica. 🦅#LMXLC2026 | #AME | #J2



Ve la Leagues Cup 2026 en vivo en @ImagenDportesTV y @AppleTV. pic.twitter.com/vfaBcNfqp1 — Liga BBVA MX (@LigaBBVAMX) August 10, 2026

Todo esto llega en medio de rumores que lo colocan fuera de América. Brian está siendo seguido de muy cerca por el Cruzeiro de Brasil, quien estaría dispuesto a pagar cerca de 15 millones de dólares por su ficha, en lo que sería un verdadero traspaso récord.

Publicidad

Por lo pronto, Rodríguez continúa deslumbrando al americanismo con su talento y demostrando que tiene la cabeza en México y lejos de cualquier otra cuestión que tenga que ver con su futuro. Las próximas horas serán claves para determinar si Cruzeiro termina avanzado de manera concreta por el uruguayo o si hay Brian para rato en el Nido.

En síntesis