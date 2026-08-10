Pumas juega este martes su tercer y último partido de la Leagues Cup 2026. Con el equipo ya eliminado, los Felinos se enfrentan con Columbus Crew y esta puede ser una buena oportunidad para que algunos jugadores poco utilizados por el entrenador sumen minutos.

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Es evidente que Pumas no estuvo a la altura en la Leagues Cup después de perder por 3-0 con Charlotte y por 2-0 con Cincinnati. Sin embargo, Esteban Solari cree que mejoraron de un partido a otro y piensa que uno de los aspectos más importantes en los que deben evolucionar es en la fase defensiva y en la efectividad.

La palabra de Esteban Solari

“En un comienzo de temporada y en una creación de entidad nueva lo que buscas es el funcionamiento del equipo. En el último partido fue mucho mejor, dominador, a pesar de estar viajando fuera de casa. Hay que mejorar en la fase defensiva. El fútbol actual no te deja cometer errores y lo hemos cometido, tenemos que estar conscientes de ello“, comenzó diciendo el técnico en conferencia de prensa.

Pumas en Columbus en la previa al partido (@PumasMX)

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“Tomamos más riesgos pero no es justificativo para frenar esas situaciones. Hay que mejorar la efectividad porque no podemos conformarnos con llegar 9 o 10 veces. Todavía queda mucho camino por recorrer para llegar a la versión del equipo que quiero tener”, agregó Esteban Solari en la previa al duelo ante Columbus Crew.

Por otra parte, el DT argentino no se quejó de tener que jugar todos los partidos como visita: “Como yo vivo las cosas, me adapto a las reglas del juego. Están puestas desde el comienzo y no queda de otra más que venir y dar la mejor versión. Que la experiencia nos sirva porque vamos a jugar CONCACAF de visitante, con equipos no solo de Estados Unidos. Hay que sacarle provecho a estas experiencias que son difíciles porque el ser humano es empático y siente la localía y siente la visita”.

Esteban Solari sobre Sebastián Córdova

Por último, Esteban Solari mencionó que aún no se sabe con exactitud la lesión de Sebastián Córdova y que el futbolista regresó a México para realizarse más estudios: “El tema de Córdova hicmos los primeros estudios. Tiene una inflamación en la pierna que se le generó un movimiento. Los estudios no son concluyentes. Viajó a la CDMX para conocer qué tiene”.

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En síntesis