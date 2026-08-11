¿Por qué Columbus Crew vs. Pumas UNAM por la Leagues Cup 2026 no va por TV abierta?

El partido del equipo universitario no irá por transmisión abierta y acá te damos los detalles de televisación.

Pumas UNAM se juega su última carta en la Leagues Cup 2026 cuando visite al Columbus Crew en el Lower.com Field de Ohio. El silbatazo inicial de este crucial enfrentamiento está pactado para las 17:30 horas (tiempo del centro de México), en un duelo donde los universitarios buscarán mejorar su nivel tras ser eliminados.

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El conjunto auriazul busca dar la sorpresa frente a uno de los proyectos más consistentes de la MLS, en un escenario exigente y ante un rival que suele hacerse fuerte ante su público.

¿Qué canal transmite el partido de Pumas en México?

La transmisión en vivo y en exclusiva para México del choque entre Columbus Crew y Pumas UNAM será a través de la plataforma de streaming Apple TV, mediante el MLS Season Pass. El encuentro no contará con señal en televisión abierta ni por cable tradicional en territorio mexicano.

¿Cómo llegan Columbus Crew y Pumas al partido?

El equipo dirigido por Laurent Courtois llega con la balanza a su favor tras desplegar un juego dinámico y efectivo en sus recientes apariciones continentales. Columbus marcha en los puestos elevados de su sector tras imponerse a sus rivales de la Liga MX en las jornadas previas.

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Del otro lado, la escuadra de la UNAM atraviesa un momento complejo. Tras tropezar en sus primeros compromisos de la fase de grupos, el cuadro del Pedregal está obligado a corregir sus desatenciones defensivas y afinar la contundencia.

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