Ponte al día con el estado parcial de las llaves de los Playoffs del torneo entre mexicanos y estadounidenses.

Con un marco espectacular, a partir de este martes iniciará la jornada 3 de la ‘fase de liga’ de la Leagues Cup 2026, la última fecha de esta primera ronda del certamen internacional. Se vienen 18 partidos por delante, que decretarán cómo quedarán las llaves de la próxima instancia de esta edición del moderno torneo entre Liga MX y MLS.

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Previo al arranque de esta tanda decisiva de juegos, el estado actual de las tablas anticipa grandes cruces de cuartos de final, que irán conformándose con el paso de los días. Algunos de los clubes más grandes de México y otros de los más poderosos de Estados Unidos ocupan posiciones privilegiadas que los ponen con posibilidades de avanzar.

En este punto, cabe recordar que a cuartos de final de la Leagues Cup 2026 clasificarán los cuatro mejores equipos de cada zona: cuatro mexicanos y cuatro estadounidenses. Los enfrentamientos se diagraman en base a posiciones opuestas entre clubes calificados (por ejemplo: 1° de una zona vs. 4° de la otra zona, y así sucesivamente).

Los equipos de Liga MX en puestos de clasificación de la Leagues Cup 2026:

Hasta el momento, estos cuatro clubes mexicanos están metiéndose en cuartos de final de la competición, a falta del transcurso de la tercera jornada:

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Club América | 6 puntos (+4)

| 6 puntos (+4) FC Juárez | 6 puntos (+3)

| 6 puntos (+3) Cruz Azul | 6 puntos (+2)

| 6 puntos (+2) Club León | 6 puntos (+2)

Cruz Azul, a un paso de los cuartos de final [Foto: Getty]

Los equipos de MLS en puestos de clasificación de la Leagues Cup 2026:

Hasta aquí, estos cuatro clubes estadounidenses ocupan los puestos de calificación a cuartos de final del torneo, a la espera de la nueva fecha:

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Austin FC | 6 puntos (+5)

| 6 puntos (+5) Charlotte FC | 6 puntos (+5)

| 6 puntos (+5) Chicago Fire | 6 puntos (+4)

| 6 puntos (+4) FC Cincinnati | 6 puntos (+4)

Los cruces de cuartos de final de la Leagues Cup 2026 hasta el momento:

Antes del comienzo de la jornada 3, estos son los duelos transitorios que se llevarían a cabo en la siguiente fase de la competencia, si esta acabase hoy:

Club América vs. Cincinnati – 1° Liga MX vs. 4° MLS.

FC Juárez vs. Chicago Fire – 2° Liga MX vs. 3° MLS.

Cruz Azul vs. Charlotte FC – 3° Liga MX vs. 2° MLS.

Club León vs. Austin FC – 4° Liga MX vs. 1° MLS.

Con el correr de los encuentros de la fecha que se avecina, estos enfrentamientos irán variando hasta quedar definido exactamente el cuadro de cuartos de final.