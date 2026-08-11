Javier Gandolfi y las ausencias de Messi y Suárez

Ante una de las preguntas de la prensa, esta fue la respuesta más empática de Javier Gandolfi sobre Messi y Suárez.

Este miércoles el conjunto de León se medirá ante el Inter Miami, por lo que hoy fue la conferencia de prensa de Javier Gandolfi, DT del conjunto de la Liga MX. Ambos pelean en la Leagues Cup por su clasificación a los Cuartos de Final de la competencia internacional y se habló de las ausencias que tienen con la baja de Lionel Messi y Luis Suárez.

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Hay que recordar que el charrúa está suspendido por un total de seis partidos, después de acciones antideportivas. De esta manera, el futbolista queda fuera de la competencia de este 12 de agosto para buscar su lugar en la siguiente ronda, dándole de esta manera cierta ventaja al equipo de Gandolfi para poder clasificar ante tales ausencias.

En el caso de Messi, lamentablemente se encuentra fuera por el fallecimiento de su padre Jorge, por lo que tuvo que viajar a Rosario con su familia. De esta manera, se le cuestionó en la conferencia de prensa al estratega de León sobre estas dos bajas, como haciendo ver que hay una ventaja para él, aún con lo delicado de este último tema.

¿Ventaja para León?

Ante ello, Javier decidió contestar de una manera muy ecuánime y empática por la situación que vive Lionel con el fallecimiento de su padre, dando la siguiente respuesta: “Son puntos que está de más hablar porque todos conoce las características, las virtudes y potencial que tienen los dos cuando están en el campo”.

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Gandolfi recalcó que es un punto a tener en cuenta, pero lo hizo con mucha mesura, ya que estas bajas no son por cuestiones de competencia estrategia. Aún así se sabe que contar en el equipo con estas dos figuras sí podría darle una ventaja a Las Garzas, porque las cualidades que tiene el argentino para las anotaciones es clave.

En síntesis