¿Por qué no juega Christian Ebere en Cruz Azul vs. Philadelphia Unión por la Leagues Cup 2026?

La Máquina Celeste no podrá contar con una de sus figuras en ataque para el debut del equipo en la Leagues Cup 2026.

Cruz Azul, vigente campeón del futbol mexicano y del Campeón de Campeones, iniciará este jueves su camino en la Leagues Cup 2026 con el objetivo de volver a demostrar su gran momento y comenzar el torneo internacional con una victoria.

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Desde las 18:00 horas de la Ciudad de México, el equipo dirigido por Joel Huiqui visitará a Austin FC con la intención de conseguir tres puntos de oro que le permitan dar un paso importante en la pelea por la clasificación a la siguiente fase del certamen que enfrenta a clubes de la Liga MX y la MLS.

Sin embargo, La Máquina recibió una mala noticia antes de su debut, ya que no podrá contar con uno de sus futbolistas más importantes para este compromiso. El conjunto cementero tendrá una baja sensible en su ataque para el duelo frente al equipo estadounidense.

Se trata de Christian Ebere, delantero nigeriano que se convirtió en una pieza clave para Cruz Azul durante los últimos meses y que finalmente no podrá estar presente en el estreno de la Leagues Cup 2026. Su ausencia no responde a una decisión del cuerpo técnico ni a un problema físico, sino a una situación administrativa que impidió su viaje.

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El motivo por el que Christian Ebere no podrá jugar la Leagues Cup 2026

De acuerdo con información de Gerardo Fabián Reyes, Cruz Azul no pudo completar a tiempo el proceso migratorio necesario para que Christian Ebere pudiera ingresar a Estados Unidos y disputar el torneo. El atacante debía finalizar los trámites correspondientes para obtener el permiso de entrada al país, pero el club no logró conseguir una cita consular en la Embajada estadounidense dentro del plazo disponible.

Por esta situación, el delantero deberá permanecer en México mientras termina de resolver la documentación requerida. De esta manera, Ebere quedó descartado para el debut ante Austin FC, pese a encontrarse en buenas condiciones físicas.

En sintesis

Cruz Azul debuta ante Austin FC este jueves a las 18:00 horas en Leagues Cup.

debuta ante Austin FC este jueves a las 18:00 horas en Leagues Cup. Christian Ebere no jugará con Cruz Azul por problemas en su trámite de visado.

no jugará con Cruz Azul por problemas en su trámite de visado. Joel Huiqui dirigirá a Cruz Azul sin el delantero nigeriano en Estados Unidos.