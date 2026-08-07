El equipo de CU atraviesa una situación límite en la Copa que pone la lupa en lo inmediato. ¿Qué puede suceder?

En la continuidad de la segunda jornada, Pumas UNAM visitará a sus pares de Cincinnati en un duelo vital para volver a meterse en la pelea por los primeros puestos. El mazazo del primer juego caló hondo en el plantel auriazul, que tiene la obligación de sacar un buen resultado hoy en la Leagues Cup 2026 para aferrarse a la ilusión.

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En su estreno oficial en el torneo internacional, el conjunto de Esteban Solari sufrió una goleada en contra ante Charlotte FC, que lo relegó de la zona alta de la tabla. De ese modo, en el encuentro que esta tarde afrontarán en Cincinnati, los ‘Felinos’ cuentan con la necesidad imperiosa de sumar sus primeros puntos en el campeonato.

Antes de llevarse a cabo el partido de este viernes, los ‘Universitarios’ son el peor equipo mexicano hasta el momento. Se colocan en el 18° y último puesto de la tabla de la Leagues Cup para la Liga MX, con 0 puntos y diferencia de gol -3. Así, la situación de Pumas UNAM es límite previo al juego de hoy ante Cincinnati en Estados Unidos.

Pumas se juega todo ante Cincinnati [Foto: Imago]

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Contemplando este contexto, si Pumas pierde no será eliminado de inmediato pero puede que sí en el resto de la fecha. Quedarte con 0 puntos luego de dos jornadas cuando el grupo tiene tres jornadas, sentencia tu futuro en el certamen. Si los líderes mexicanos empatan o ganan, los de CU podrían quedar afuera entre mañana y pasado.

Tras la derrota inicial ante Charlotte y el encuentro de este viernes ante Cincinnati, el último rival de los ‘Felinos’ será un entonado Columbus Crew. Más allá de eso, si hoy Pumas UNAM no se lleva la victoria, es prácticamente imposible que se le den todos los resultados que necesita para manterse con vida. Es un juego a todo o nada en Ohio.

El cruce entre Pumas UNAM y Cincinnati se celebrará HOY viernes 7 de agosto, en el TQL Stadium, desde las 18.20 horas, por la jornada 2 de la fase de liga de la Leagues Cup 2026. El juego contará con la transmisión por TV de la pantalla abierta de Imagen Televisión, y en forma online vía streaming de la plataforma de pago Apple TV.