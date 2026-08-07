Los 'Universitarios' afrontan una nueva prueba en el torneo y este es el contexto con el que aguardan el juego.

En un comienzo de semestre adverso para los de San Pedro Garza, Tigres UANL disputará este viernes su segundo compromiso en la ‘fase de liga’ de la Leagues Cup 2026. El equipo mexicano buscará su primer triunfo en el certamen y una actuación que le permita pasar página, cuando visiten a Minnesota United hoy en Saint Paul.

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En su primera presentación en esta edición de la competencia internacional, los ‘Felinos’ vienen de empatar e imponerse por penales en el estreno ante el Real Salt Lake. Luego de igualar 1-1 en los noventa minutos, el cuadro auriazul se quedó con la victoria a través de la serie decisiva desde los doce pasos por un tanteador de 6-5.

De este modo, Tigres UANL llega a esta jornada 2 de la fase de liga de la Leagues Cup 2026 ubicado en la 7° posición de la tabla de clubes mexicanos, con 2 unidades. Por el momento, se está quedando afuera de los cuatro que clasifican a la próxima ronda. A continuación, el panorama que le espera para esta tarde ante Minnesota United.

Brunetta, la gran esperanza de Tigres [Foto: Getty]

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¿Qué pasa si Tigres pierde ante Minnesota United por la Leagues Cup 2026?

En caso de sufrir una caída este viernes en Saint Paul, Tigres UANL no sumará puntos en el partido y perderá un terreno importante en la tabla de posiciones. Con ese resultado, aunque no sería eliminado de inmediato, sí podría quedarse afuera en lo que resta de la fecha si otros equipos mexicanos ganan sus cruces.

¿Qué pasa si Tigres empata con Minnesota United por la Leagues Cup 2026?

En caso de sumar una igualdad ante los ‘Loons’, Tigres UANL irá a los penales para definir el punto extra, tal como le sucedió en su primer juego del certamen. De tal modo, si se impone en la tanda definitiva cosechará 2 puntos para su campaña, pero si pierde en la serie de doce pasos apenas podrá llevarse 1 punto.

¿Qué pasa si Tigres gana ante Minnesota United por la Leagues Cup 2026?

En caso de lograr una victoria hoy en Estados Unidos, Tigres UANL cosechará 3 puntos y se posicionará mucho mejor en la tabla pensando en una clasificación. Un triunfo este viernes lo metería entre los mejores equipos de Liga MX en el torneo y arribaría a la última jornada con grandes chances de pasar de ronda.