En la antesala del juego de este viernes, las autoridades tomaron una medida terminante para el mismo.

Cuando apenas faltaban unos pocos minutos para el inicio del compromiso, los fanáticos presentes en el estadio advirtieron una situación inusual dentro del campo. Los jugadores de Pumas UNAM y Cincinnati no salieron a la entrada en calor y se quedaron en vestidores, encendiendo las alarmas a la afición que ingresaba al recinto.

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Luego de ese episodio confuso, por medio de los altoparlantes se anunció que las autoridades decidieron retrasar el comienzo del partido y no comenzará a las 18.00 hora CDMX. Aunque estaba estipulado ese horario para el kick-off en el TQL Stadium, los simpatizantes deberán esperar, o dentro del establecimiento o frente a la TV.

Lo cierto es que, incluso pese a la cercanía del arranque del encuentro de esta tarde, la organización de la Leagues Cup tuvo que seguir el protocolo anti-tormenta eléctrica. El pronóstico en la antesala del juego indicaba que se venían las lluvias y el temporal, y se debieron seguir los pasos que apunta la normativa para esos casos.

Tarde de fútbol demorada en Ohio [Foto: Getty]

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Bajo tales circunstancias, se pidió a los asistentes resguardarse bajo las tribunas y no quedarse en las butacas aunque recién habían hecho su entrada al estadio de Cincinnati. Además, tanto los jugadores del cuadro local como los de Pumas UNAM recibieron la notificación para no saltar al campo a hacer los ejercicios precompetitivos.

Ahora bien, hace instantes los encargados del torneo comunicaron que el cruce se reprogramó para las 18.20 horas, cuando Cincinnati y Pumas arrancarán a jugar. Ya se hizo una reevaluación de la situación en conjunto con el cuerpo arbitral y allí se decidió qué los futbolistas se prepararán en el césped a partir de las 17.40 horas.

De esta manera, respecto al horario dispuesto originalmente, sólo habrá 20 minutos de diferencia. En el primer encuentro de Pumas en la Leagues Cup le había sucedido una situación similar, pero ahora afortunadamente será por menos tiempo. El juego ante Cincinnati se podrá seguir en México por Imagen Televisión y Apple TV.

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El comunicado oficial de Leagues Cup para el Pumas UNAM vs. Cincinnati: