Tras la Copa del Mundo, el "10" volvió a convertir para poner en juego a Inter Miami. ¿Qué tan lejos está de CR7?

¡Está de regreso! En su primer titularidad post Mundial, Lionel Messi se reencontró con el gol y anotó un tanto clave para devolverle la vida a Inter Miami en el NU Stadium. El astro argentino rompió la red con un sablazo bárbaro y convertió el 1-1 parcial de su equipo ante el Atlético de San Luis, para empezar a remontar la historia.

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Tras haberse puesto los mexicanos arriba, el capitán de Inter Miami recibió un centro rasante desde la izquierda y con un zurdazo de primera empató el partido de Leagues Cup 2026. El rosarino volvió a jugar en su club el juego pasado donde entró un rato, y hoy fue de la partida y ya rápidamente puso su nombre en el tanteador.

Gracias a esta anotación, Leo Messi cortó una sequía de cuatro juegos sin marcar: no lo hacía desde el pasado 7 de julio, hace un mes, en el triunfo ante Egipto por la Copa del Mundo. Ahora, en su estreno en la Leagues Cup 2026, hace el primero para que Inter Miami le iguale las cosas al Atlético San Luis y comience a dar vuelta el partido.

Messi lo igualó para Inter Miami [Foto: Getty]

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¿Cómo está la pelea entre Messi y Cristiano Ronaldo por los 1000 goles?

Con esta conquista, Lionel Messi alcanzó los 920 goles en su carrera profesional, repartidos entre 1164 partidos disputados en total. Además, suma 421 asistencias, lo cual marca que participó en forma directa en 1341 tantos en su trayectoria, un promedio de más de uno por juego. Números exorbitantes que agrandan su leyenda.

Al mismo tiempo, sin retornar todavía a la actividad con el Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ostenta 976 goles, por lo que todavía está por encima de su archirrival en la contienda individual. El portugués, tres años mayor al argentino, ha marcado hasta el momento 56 tantos más que Messi en la lucha por ser el máximo anotador de la historia.

Bajo estas circunstancias, el crack que se desempeña en Arabia Saudita está más cerca que el que juega en Estados Unidos para alcanzar el registro histórico en el futbol. A CR7 le faltan 24 tantos y a LM10 le quedan 80 tantos para llegar a los 1000 goles en sus respectivos caminos en esta disciplina, todavía ambos con hilo en el carrete para seguir.

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El gol de Lionel Messi ante Atlético San Luis por la Leagues Cup 2026: