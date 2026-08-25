¿Por qué Rayados vs. Chicago Fire por la Leagues Cup 2026 no va por TV abierta?

Rayados enfrenta a Chicago Fire este martes por los cuartos de final de la Leagues Cup 2026, pero el partido no tendrá transmisión por televisión abierta en México. El encuentro podrá seguirse en vivo exclusivamente por Apple TV, a partir de las 18:30 horas CDMX.

Rayados de Monterrey busca su pase a las semifinales de la Leagues Cup 2026 cuando enfrente a Chicago Fire este martes. El compromiso está pactado para iniciar a las 18:30 horas (tiempo del centro de México) en la cancha del SeatGeek Stadium.

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A diferencia de otros duelos del certamen, la afición regiomontana no podrá seguir las acciones mediante la televisión tradicional en territorio nacional.

¿Por qué no se transmite por televisión abierta?

La ausencia de este cotejo en la señal abierta (como Canal 5, Azteca 7 o Imagen Televisión) se debe al contrato de exclusividad de derechos del torneo. Apple mantiene la cobertura global de la competencia mediante su plataforma digital, y para los Cuartos de Final se determinó que la actividad de este martes no tuviera señal en televisión pública para México.

¿Dónde ver el partido de Monterrey en México?

Para disfrutar del enfrentamiento entre la Pandilla y la escuadra estadounidense en vivo, la única alternativa disponible en México es a través de la aplicación Apple TV, adquiriendo el pase MLS Season Pass. La cobertura arrancará minutos antes del silbatazo inicial de las 18:30 horas.

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Así llegan ambos clubes al compromiso

El conjunto albiazul atraviesa un momento positivo tras superar con autoridad sus eliminatorias previas. Los comandados por el cuadro regio saltan como favoritos para avanzar de ronda y mantenerse como el principal representante de la Liga MX en la contienda.

Del otro lado, Chicago Fire se ha consolidado como una de las sorpresas del torneo por su contundencia colectiva. Al jugar en su territorio, el cuadro de la MLS intentará aprovechar la condición de local para dar la campanada y dejar fuera a uno de los planteles más fuertes del fútbol mexicano.

En sintesis

Monterrey y Chicago Fire juegan este martes a las 18:30 horas por Leagues Cup.

juegan este martes a las 18:30 horas por Leagues Cup. SeatGeek Stadium será la sede del duelo por el pase a las semifinales.

será la sede del duelo por el pase a las semifinales. Apple TV transmitirá el encuentro en exclusiva para México mediante MLS Season Pass.