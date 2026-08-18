Después de varias temporadas para el olvido, en las que las cosas no salieron como se esperaba, Rayados de Monterrey decidió realizar cambios más que importantes en su estructura. La intención de la institución es dejar atrás una etapa irregular y comenzar a construir un proyecto que pueda devolver al equipo a los primeros planos. […]

Después de varias temporadas para el olvido, en las que las cosas no salieron como se esperaba, Rayados de Monterrey decidió realizar cambios más que importantes en su estructura. La intención de la institución es dejar atrás una etapa irregular y comenzar a construir un proyecto que pueda devolver al equipo a los primeros planos.

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Además de buscar un nuevo entrenador para comandar al plantel, la directiva también tuvo que encontrar al reemplazo de Tato Noriega, quien cumplió su ciclo como director deportivo. Para ocupar ese lugar, Monterrey apostó por Dennis te Kloese, quien asumió una función clave dentro de la nueva estructura deportiva del club.

Pero los cambios no terminaron allí. Rayados también incorporó a Walter Erviti, quien ocupa un rol importante dentro de la institución. Su función está vinculada a la planificación deportiva, el acompañamiento del entrenador, la construcción de un proyecto a largo plazo y el cuidado del patrimonio del club.

Walter Erviti explicó su nuevo rol en Rayados

“Estoy feliz y aprendiendo en México, es un club por el que tengo mucho cariño y me siento cómodo trabajando acá. Para ser secretario deportivo, uno tiene que tener una mirada a largo plazo. El entrenador vive más del día a día y del partido a partido, un director deportivo ocupa un rol más institucional y defiende el patrimonio del club. Cada institución tiene su microclima, y está en el jugador el hecho de brindar todo y apartarse de lo que pase afuera”, reveló.

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Y luego siguió: “Es difícil el ambiente del futbol para los entrenadores, y los directores deportivos tenemos que estar firmes para respaldarlos en su trabajo. Desde mi lugar, trato de brindarle la confianza y de dar herramientas. Disfruto mucho más de estar en este lugar, me costaba aceptar el partido a partido en el que viven los entrenadores. Es un rol distinto, siempre me apoyé mucho en Nico Burdisso, que es alguien a quien admiro dentro de este rol. Cuando uno contrata a un entrenador, tiene que sentar las bases y aclarar las formas y las maneras de trabajar. Eso va a hacer que el día a día sea mucho más fácil, siempre sabiendo que el entrenador es la autoridad máxima”.

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