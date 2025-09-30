Toluca y Los Ángeles Galaxy se llevarán todos los focos de los fanáticos de México y Estados Unidos, cuando este miércoles pongan en juego el título del Campeones Cup 2025. Los últimos conquistadores de la Liga MX y de la Major League Soccer se batirán a duelo en busca del ganador de la séptima edición de esta competición internacional.

En la antesala del encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Galácticos’, mientras muchos aficionados dieron su pronóstico de lo que puede ser el partido, la Inteligencia Artificial lanzó su propia predicción también en torno a la definición del título. Con posible resultado, goleadores y cronología, realizó una simulación del Toluca – LA Galaxy.

De acuerdo al modelo de prueba de la tecnología, que contempló más de quince factores involucrando a ambos clubes, los mexicanos serían los ganadores de esta nueva final, dejando a los estadounidenses como subcampeones en esta oportunidad. El conjunto escarlata se impondría en el resultado otra vez tras comenzar el juego en desventaja.

Toluca va por su tercer título en el 2025 [Foto: Getty]

Según este pronóstico de la IA, Toluca triunfaría por 2-1 sobre Los Ángeles Galaxy en este Campeones Cup 2025, pero no sin antes sufrir más de la cuenta. Aunque no llegarían a disputar la tanda de penales, los ‘Diablos Rojos’ no lo ganarían sino hasta los instantes finales del encuentro que tendrá lugar en California este miércoles.

En base al cotejo simulado, LA Galaxy se pondría al frente a los 10 minutos de juego gracias a un gol de Gabriel Pec empujando el balón casi debajo del arco tras un centro raso de Paintsil. Luego, a los 53 minutos, Toluca saldría con todo al complemento y tras una recuperación alta de Marcel Ruiz, asistiría a Paulinho para que anote el empate. Finalmente, a los 92 minutos, el equipo choricero daría vuelta el marcador con un tanto de Bruno Méndez de cabeza en balón detenido.

Con este triunfo en el tiempo reglamentario, Toluca evitaría los tiros desde los doce pasos y se llevaría el triunfo y el título sin tener que recurrir a los penales. De este modo conseguiría su primer trofeo de Campeones Cup, competición en la que debutará en este próximo juego ante los ‘Galácticos’ en el partido a jugarse en Estados Unidos.

