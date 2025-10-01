El Toluca no está dejando nada para el resto en este 2025: este miércoles, el conjunto escarlata se coronó ganador del Campeones Cup y alcanzó su tercer título en el año. Los ‘Diablos Rojos’ lucharon contra un arduo rival y contra un arbitraje desfavorable, pero sacaron a relucir su mística para quedarse con el trofeo en la agonía de la final.

El equipo choricero no lo ganó sino hasta el minuto 93 de partido, cuando Alexis Vega ejecutó rápido un tiro de esquina, Helinho recibió cerca del córner, colocó un centro preciso y Federico Pereira la empujó en el área chica para darle el triunfo al Toluca ante Los Ángeles Galaxy en Carson y hacer delirar a las miles de almas que viajaron a California.

¿Cuánto dinero ganó Toluca por conquistar el Campeones Cup 2025?

La flamante consagración en este certamen le permitió a los Diablos Rojos embolsar un premio económico de 2 millones de pesos mexicanos, según había revelado el diario Marca previo al juego, que sería la suma para el ganador. Este monto equivale a la sorprendente cifra de ¡109 mil dólares!, un pozo irrisorio para los valores que maneja habitualmente una institución poderosa como el Deportivo Toluca.

Lógicamente, este objetivo logrado se ha celebrado más porque la escuadra escarlata sumó a su vitrina un trofeo que no tenía (el Campeones Cup, donde además participó por primera vez) y porque de esta manera el club alcanzó los veintiún trofeos totales, en su palmarés a lo largo de la era profesional en el futbol mexicano.

Toluca le tomó el gusto a levantar trofeos [Foto: Campeones Cup]

La racha negativa que cortó Toluca por ganar el Campeones Cup 2025:

Gracias a la victoria sobre LA Galaxy en el Dignity Health Sports Park de este miércoles, la institución le puso fin a una sequía muy particular que arrastraba el club desde hace tiempo: volvió a conquistar un título internacional luego de 22 años. El Toluca no lo conseguía desde el año 2003, cuando en una época dórada se coronó en la Copa de Campeones de la Concacaf, su segunda de esa competición.

El Toluca de Mohamed, acostumbrado a gritar campeón:

Desde la llegada del ‘Turco’ Mohamed a Toluca a principio de año, los Diablos Rojos se han consagrado tres veces en nueve meses: primero se coronaron en el Torneo Clausura ganándole la final al Club América, luego dieron la vuelta olímpica en el Campeón de Campeones también ganándole otra final al América, y ahora tocaron el cielo con las manos en el Campeones Cup ante Los Ángeles Galaxy. ¿Podrán lograr una cuarta estrella en el Apertura 2025?

