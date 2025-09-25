Alexis Vega se ha eregido, gracias a sus propias notables actuaciones dentro del campo de juego, como la bandera de este proceso ganador de Toluca: luego de tanto luchar, de tropezar y levantarse, no sólo ha podido conseguir sus primeros títulos con los ‘Diablos Rojos’ sino también, lograr sostener en el tiempo ese aura victoriosa junto al club de sus amores.

En lo que va de la temporada 2025, el referente del conjunto escarlata ha sido absolutamente determinante en los resultados logrados, con un aporte de 17 goles y 22 asistencias en tan sólo nueve meses del año. Esto es, participó en forma directa en ¡39! anotaciones del Toluca a lo largo del año, más que ningún jugador en el futbol mexicano.

Este presente maravilloso del delantero no sólo lo pueden ver los fanáticos por TV o en el estadio, sino que también sale en las estadísticas: Alexis fue incluido en un prestigioso ránking que encabeza Lamine Yamal, siendo reconocido mundialmente el mexicano por sus rendimientos sobresalientes y sobre todo constantes en el último tiempo.

Alexis Vega, clave para cortar la sequía de quince años de Toluca [Foto: Getty]

El capitán del Toluca integra el Top 100 de mejores futbolistas del momento en todo el planeta, convirtiéndose en uno de los pocos privilegiados en ser parte. Este listado, que contempla no solo lo individual sino el nivel colectivo de su equipo en la temporada, es confeccionado por el honorable CIES (Centro Internacional de Estudios del Deporte).

En esta fantástica enumeración de nombres de calibre internacional, Alexis Vega ocupa el 62° lugar. El ránking cuenta como líder a Lamine Yamal (FC Barcelona), perseguido por Kylian Mbappé (Real Madrid), Pedri (FC Barcelona), Virgil Van Dijk (Liverpool) y Michael Olise (Bayern Munich). El ganador del Balón de Oro, Ousmane Dembelé, quedó fuera de los primeros cinco puestos -7° colocación-.

En este centenar de estrellas que figuran en el estudio del centro de investigación, sólo figura otro futbolista de la Liga MX: Sergio Canales, el talentoso enganche que juega para los Rayados de Monterrey, y uno de los jugadores de mayor talento y creatividad del torneo. El español aparece precisamente en el puesto 100.

