Toluca FC

Toluca recibirá un dinero extra para los fichajes de invierno: de dónde surge el millonario ingreso

Los 'Diablos Rojos' sumarán una recaudación adicional para el próximo mercado de pases. ¿A qué corresponde?

Por Martín Zajic

Sonríe Mohamed: Toluca suma recursos financieros.
Sonríe Mohamed: Toluca suma recursos financieros.

El exitoso modelo deportivo actual del Deportivo Toluca está trazado por sobre una serie de aristas, que unidad han vuelto a poner a una institución histórica en su lugar, que son los primeros planos del futbol mexicano. Tras varias gestiones ineficaces, la última conducción ha dado en la tecla y ha sabido reposicionar al equipo escarlata en la cúspide deportiva.

Dentro de esa minuciosa construcción del modelo, se presenta un eje indisociable y fundamental para sostener las ideas y principios de lo planificado: la fuerte inversión económica en contrataciones de jugadores. En los últimos años, han realizado importantes erogaciones para hacerse de buenos nombres, aunque siempre siguiendo la línea y la esencia tradicional del club.

Ahora bien, Toluca no ha ‘tirado el dinero por los aires’: ha diseñado una organización estratégica de qué tipo de futbolistas incorporar, de qué ligas, con qué perfil, con qué características, y con qué rol llegarían a ocupar. Así es como la mayoría de los fichajes ‘costosos’ han dado resultado, y han sido piezas clave para romper la sequía de títulos de tantos años en el ‘Infierno’.

Si uno se pone a analizar las recientes ventanas de los ‘Diablos Rojos’, en las primeras se denota la mayor erogación de recursos económicos, con cifras astronómicas e impensadas para el club; mientras que en las últimas operaciones las cifras bajan y se ha traído lo justo y necesario para completar la plantilla con las características faltantes, y no rellenar el equipo por gusto.

Esa tendencia le ha dado resultado al Toluca, y la repetirán el próximo mercado de pases. Sin embargo, al presupuesto estipulado para el invierno se le sumará un dinero extra con el que podrán contar el equipo choricero y Antonio Mohamed para realizar incorporaciones que le sigan dando un salto de calidad a un grupo de futbolistas con permanente hambre de gloria.

Según se ha podido confirmar, el conjunto escarlata llegó a un acuerdo con Corinthians por la re-negociación de la deuda por Pedro Raúl: los brasileños deben la totalidad del pago de la ficha que ‘compraron’ pero no abonaron en su momento, y ahora deben hacerse cargo y con intereses por salirse de los plazos inicialmente establecidos.

Corinthians debe todo el pago de la compra de Pedro Raúl [Foto: Getty]

De este modo, ya habría ingresado el dinero correspondiente a la primera cuota de la venta, y en noviembre ingresará la segunda cuota superior al millón de dólares, dinero que quedará directamente en las arcas del club para ser utilizado para cualquier fin. El arreglo total es en una suma de 5 millones de dólares más intereses a pagar en 4 cuotas.

Bajo estas circunstancias, la directiva de Toluca tendrá un respaldo económico y un margen de mejora para las conversaciones de seducción a potenciales fichajes, con una suma económica adicional a los recursos que de antemano contaba la institución. Luego de un verano austero, en invierno podría volver a darse un ‘bombazo’ en el Infierno y el tesoro está preparado.

Martín Zajic
