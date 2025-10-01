Los ‘Diablos Rojos’ del Toluca han emprendido un viaje muy especial luego de su victoria del fin de semana en casa: el campeón vigente del futbol mexicano hizo las maletas y partió rumbo a los Estados Unidos, donde jugará ante Los Ángeles Galaxy, que no deberá movilizarse demasiado para disputar el compromiso de esta noche.

En esta oportunidad, mexicanos y estadounidenses se verán las caras en el marco de la edición 2025 del Campeones Cup, una tradicional competición que cruza entre sí al mejor equipo de la temporada de la Major League Soccer y al mejor equipo de la temporada de la Liga MX, en busca de definir al gran dominador de la región en Norteamérica.

Este caliente enfrentamiento internacional tendrá como sede al Dignity Health Sports Park, ubicado en la ciudad de Carson, en California (Estados Unidos). Sorprendentemente, sí, se trata de la casa de Los Ángeles Galaxy, y es el recinto donde los ‘Galácticos’ disputan habitualmente sus partidos en condición de local en la MLS los fines de semana.

El Dignity Health Sports Park, sede de Toluca – LA Galaxy [Foto: Getty]

Este particular recinto cuenta con una capacidad para 27.000 espectadores, por lo que se espera una muy buena entrada de aficionados este miércoles por la noche, con lógica mayoría del público angelino. El estadio de LAG, con dimensiones de 109x68m, tiene apenas 22 años de vida, luego de lo que fue su inauguración oficial el 7 de junio del 2003.

Si bien no le siente muy justo tener que ser el único en viajar, a Toluca le trae buenos recuerdos la sede elegida: en el Dighnity Sports Health Park conquistó hace un par de meses el Campeón de Campeones 2025 ante el Club América, aunque en esa ocasión fue un cruce únicamente entre equipos mexicanos sin presencia de un rival estadounidense local.

El festejo de Toluca en el DHSP por el Campeón de Campeones [Foto: Getty]

¿Por qué LA Galaxy será local ante Toluca en el Campeones Cup 2025?

Como se pudo observar, Los Ángeles Galaxy jugará en su propio estadio ante los ‘Diablos Rojos’. Esta decisión oficial tiene que ver con cuestiones organizativas, dado que desde que se empezó a disputar esta competencia se plasmó una tendencia a jugarse en los Estados Unidos, salvo en la edición ’21. Al ser un torneo fuertemente promovido por la MLS, la sede mayormente se asignó en su territorio. Además, forma parte de una serie de acuerdos internacionales comerciales y de logística, marketing y patrocinio.

