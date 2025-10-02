Toluca sigue dejando su huella en el fútbol mexicano y ahora también en el plano internacional. Este miércoles, los Diablos Rojos volvieron a gritar campeón tras vencer a por 3-2 a Los Ángeles Galaxy en la final de la Campeones Cup que se disputó en Estados Unidos.

El partido no empezó a favor del equipo mexicano: hasta el minuto 43 perdían 2-1 frente al equipo de la MLS, y parecía que todo estaba terminado. Sin embargo, Toluca mostró su carácter y logró empatar gracias a un gol de Franco Romero, manteniendo viva la esperanza de levantar el título.

La emoción no terminó ahí. En la última jugada del encuentro, los Diablos Rojos lograron dar la vuelta al marcador gracias al gol de Federico Pereira y se quedaron con la victoria, desatando la euforia de sus seguidores y sumando un trofeo más a su historial.

Este es el tercer título que consigue Toluca en lo que va del año, demostrando que no solo tienen calidad, sino también hambre de gloria. Los propios jugadores dejaron claro que seguirán luchando, especialmente por conseguir el bicampeonato en México.

Fiel a su estilo irreverente, el periodista Christian Martinoli celebró el título de los Diablos con un mensaje polémico en redes. En su cuenta de X escribió: ”ChorizoPower es de otra Galaxy”, haciendo un guiño burlón hacia el equipo estadounidense.

¿Qué se le viene a Toluca?

Tras ganar una nueva final, el equipo de Mohamed ahora deberá enfocarse nuevamente en el Apertura 2025. El próximo sábado a las 19:00 hs, visitan a León por la jornada 12 del certamen con el objetivo de volver a sumar de a tres y cuidar su primer lugar en la tabla de posiciones.

