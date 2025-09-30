El Dignity Health Sports Park será el estadio anfitrión de un choque decisivo este miércoles en California, cuando se midan frente a frente el Toluca de México y Los Ángeles Galaxy de Estados Unidos: los equipos de Antonio Mohamed y Greg Vanney chocarán por la edición 2025 de la tradicional Campeones Cup.

Publicidad

Publicidad

Los ‘Diablos Rojos’ llegan a esta gran final ubicados en el 1° lugar de la Liga MX en el corriente Torneo Apertura, por haber cosechado 25 unidades, producto de ocho victorias, una igualdad y dos derrotas. En su última presencial, el conjunto mexicano venció por 3-1 a Mazatlán en casa.

Por su parte, los ‘Galácticos’ arriban a este compromiso colocados en el 15° y último puesto de la tabla de la Conferencia Oeste, con 24 puntos, tras acumular cinco triunfos, nueve empates y diecisiete caídas. En su más reciente actuación, el club estadounidense goleó por 4-1 a Sporting KC.

Toluca quiere seguir levantando títulos [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo y a qué hora juegan Toluca vs. LA Galaxy por el Campeones Cup 2025?

El encuentro entre los ‘Diablos Rojos’ y los ‘Galácticos’ tendrá lugar este miércoles 1 de octubre, desde el Dignity Health Sports Park (Carson, California), a partir de las 20.30 horas del Centro de México -19.30 hora local-, en el marco de la edición 2025 de la final del Campeones Cup.

ver también Toluca recibirá un dinero extra para los fichajes de invierno: de dónde surge el millonario ingreso

¿Toluca vs. LA Galaxy por el Campeones Cup 2025 va por TV abierta?

La definición del título de este miércoles, afortunadamente para los fanáticos que estarán expectantes al juego, sí se podrá seguir por televisión abierta en el territorio mexicano. Dos canales televisivos ofrecerán la posibilidad de sintonizar el compromiso en forma gratuita en sus pantallas.

ver también De Toluca al mundo: el ranking que lidera Lamine Yamal y en el que compite Alexis Vega

¿Qué canal transmite Toluca vs. LA Galaxy por el Campeones Cup 2025?

Esta gran final contará con la transmisión en vivo y en directo para todo el suelo mexicano, de manera exclusiva, de las señales de televisión de TUDN y Nu9ve, en tanto que el partido también se podrá observar de forma online por medio de la plataforma de streaming ViX Premium. En Estados Unidos, el juego se podrá ver por TUDN, por el MLS Season Pass y por Apple TV+.

Publicidad