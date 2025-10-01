Los Ángeles Galaxy irá ‘de punto’ en el juego que se celebrará esta noche en su propia casa por el Campeones Cup: el equipo estadounidense tendrá la posibilidad de coronar internacionalmente ante su afición, pero enfrente tendrá al poderoso Toluca, que cuenta con una plantilla de nivel europeo y viene con una actualidad muy favorable.

A las ya notables diferencias entre los nombres de una y otra escuadra, se le suma que los locales no podrán contar con Riqui Puig, el habilidoso mediocampista con pasado en Barcelona y que desde hace un tiempo cruzó de continente para jugar en la MLS. El volante quedó fuera de la convocatoria para el duelo de este miércoles.

En esta ocasión, el popular pivote español no será partícipe de esta definición entre LA Galaxy y Toluca dado que se está recuperando de una larga lesión, que lo tiene alejado de los campos de juego desde hace varios meses. El futbolista categoría ’99 todavía no ha podido volver a entrenar al parejo de sus compañeros y aún le falta para regresar.

Riqui Puig sufrió hace un tiempo atrás el peor problema físico que le puede suceder a un jugador: la rotura del ligamento cruzado anterior, en su caso, de la rodilla izquierda. Se trata de una lesión que demanda por lo menos seis o siete meses de rehabilitación, más la puesta a punto desde lo futbolístico para recuperar el ritmo perdido.

Con la ausencia de Riqui Puig por aquel inconveniente tan delicado, la alineación de Los Ángeles Galaxy para recibir a Toluca saldrá al campo de la siguiente manera: Novak Micovic; Miki Yamane, Julian Aude, Maya Yoshida, Carlos Garcés; Harbor Miller, Edwin Cerrillo; Diego Fagundez, Gabriel Flores, Elijah Wynder; Joseph Paintsil.