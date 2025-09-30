Este miércoles 1° de octubre tendrá como uno de los platos fuertes de la jornada el prometedor cruce que protagonizarán el Deportivo Toluca y Los Ángeles Galaxy: mexicanos y estadounidenses chocarán en Carson a partido único, por la definición del ya habitual y reconocido Campeones Cup, una tradición entre ambos países.

Publicidad

Publicidad

¿Qué es el Campeones Cup y por qué lo juegan LA Galaxy y Toluca?

El “Campeones Cup” es una competición que consta de un solo encuentro, donde se enfrentan el campeón de la MLS contra el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. Como la temporada del torneo de los Estados Unidos dura todo el año, su ganador califica directamente a esta final; por su parte, en México al haber dos torneos cortos, el clasificado sale del mencionado ‘Campeón de Campeones’ que define al mejor equipo de la temporada mexicana.

La edición 2025 del “Campeones Cup” tendrá como participantes a Los Ángeles Galaxy, por haber sido campeón de la MLS 2024 (venció por 2-1 a New York Red Bulls en la final del certamen de EE.UU.), y por otro lado al Deportivo Toluca, por haber sido ganador del Campeón de Campeones 2025 de la Liga MX (derrotó por 3-1 al América en la final entre ganadores de ambos torneos cortos de México).

LA Galaxy y Toluca van por el título [Foto: MLS]

Publicidad

Publicidad

¿El Campeón de Campeones tiene validez de título oficial o de amistoso?

Este enfrentamiento entre los mejores equipos de la temporada de Estados Unidos y México no cuenta como amistoso, sino todo lo contrario: el ganador levantará un trofeo oficial y se sumará una estrella más al escudo. Se trata de una competición reconocida por CONCACAF, como parte de los esfuerzos de integración de las dos ligas más fuertes de América del Norte, y por ello posee toda la seriedad pertinente.

De este modo, en caso de quedarse con esta edición 2025 del trofeo internacional entre MLS y Liga MX, tanto LA Galaxy como Toluca ganarían por primera vez el Campeones Cup, ya que ninguno de los dos lo ha conseguido con anterioridad. Es más, ninguno de los dos equipos había incluso disputado esta final previamente, ni siquiera perdiéndola. Son debutantes en la competición.

ver también ¿Va por TV abierta? Qué canal transmite Toluca vs. LA Galaxy EN VIVO por el Campeones Cup 2025

¿Quiénes son los máximos ganadores del Campeones Cup?

Esta competencia de un partido tiene una vigencia reciente, ya que fue instaurada a partir del año 2018. Desde entonces, hubo seis ganadores que se repartieron los títulos de cada edición de la siguiente manera:

Publicidad

Publicidad

Tigres UANL (Liga MX) – 2 trofeos.

(Liga MX) – 2 trofeos. Columbus Crew (MLS) – 2 trofeos.

(MLS) – 2 trofeos. Club América (Liga MX) – 1 trofeo.

(Liga MX) – 1 trofeo. Atlanta United (MLS) – 1 trofeo.

(MLS) – 1 trofeo. New York City FC (MLS) – 1 trofeo.

ver también De Toluca al mundo: el ranking que lidera Lamine Yamal y en el que compite Alexis Vega

¿Cuántos títulos en total tiene LA Galaxy en su historia?

En sus 31 años de vida, los ‘Galácticos’ han levantado 22 títulos, considerando todos sus torneos disputados: 21 nacionales (en seis ocasiones la MLS Cup, en nueve oportunidades la MLS Western Conference, en cuatro ocasiones la Supporters Shield y en dos oportunidades la Lamar Hunt US Open Cup) y 1 internacional (en una ocasión la Liga de Campeones de la Concacaf). De ganar el Campeones Cup 2025, alcanzaría las 23 medallas.

¿Cuántos títulos en total tiene Toluca en su historia?

En sus 108 años de existencia, los ‘Diablos Rojos’ han conquistado 20 títulos, entre todas las competencias: 18 nacionales (once veces la Liga MX, dos veces la Copa MX y cinco veces el Campeón de Campeones) y 2 internacionales (dos veces la Liga de Campeones de la Concacaf). De ganar el Campeones Cup 2025, llegaría a 21 coronaciones.

Publicidad

Publicidad