En un clima ensordecedor, el Gigante de Acero se prepara para una noche caliente en Guadalaupe: Rayados disputará la revancha de la primera ronda de la Concachampions 2026. Los jugadores Monterrey saben que deben redimirse ante su público, y hoy vuelven a casa con el deseo de volver al triunfo y continuar en competenica internacional.

Publicidad

Publicidad

En esta oportunidad, el conjunto regiomontano recibirá al Xelajú de Guatemala en el Estadio BBVA, por el encuentro de vuelta que definirá al clasificado a octavos. En el primer cruce en Centroamérica igualaron a uno, y la serie ha quedado abierta para este segundo enfrentamiento. Con sus fanáticos presentes, ‘La Pandilla’ va por la victoria.

¿Cuándo juegan Rayados vs. Xelajú por la Concachampions 2026?

El partido CF Monterrey vs. Xelajú MC tendrá lugar HOY miércoles 11 de febrero, en el Estadio BBVA, por la revancha de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup. El compromiso entre los ‘Rayados’ y los ‘Chivos’ dará inicio a partir de las 21.00 horas del Centro de México. No obstante, según el resultado final, el mismo podría extenderse a una hipotética prórroga o incluso penales.

El Estadio BBVA, sede del Rayados vs. Xelajú de hoy [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cómo ver EN VIVO Rayados vs. Xelajú por televisión en México?

El partido CF Monterrey vs. Xelajú MC no será televisado en suelo mexicano este miércoles por la noche. Como viene sucediendo con la mayoría de los encuentros de la Concachampions 2026, este no estará exento. No habrá canales de TV en el país que pasen en simultáneo el juego desde el Gigante de Acero para la señal local.

ver también La Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Concachampions 2026 con final incluida

¿Cómo ver EN VIVO Rayados vs. Xelajú por Internet en México?

El partido CF Monterrey vs. Xelajú MC contará con la transmisión exclusiva, en forma online, vía streaming, de la plataforma FOX One. Esta será la única pantalla donde se podrá seguir el compromiso internacional entre mexicanos y guatemaltecos. En Estados Unidos habrá una mejor oferta de canales, pero no así en el propio México, donde se juega el encuentro.