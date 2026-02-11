La Concachampions 2026 presenta esta noche la definición de una de las series abiertas que tiene esta primera ronda del certamen. Los Rayados de Monterrey, que tampoco llegan de la mejor manera en su torneo doméstico, se enfrentarán ante Xelajú por un lugar en octavos. A continuación, conoce qué podría suceder en cada situación del encuentro.

¿Cómo quedó la ida de Rayados vs. Xelajú por la Concachampions 2026?

En el primer choque de la llave, Xelajú y Monterrey igualaron 1-1 en el Estadio Cementos Progreso de Guatemala. William Cardoza abrió la cuenta para el conjunto centroamericano, mientras que Jesús Corona marcó el empate en la última jugada para los mexicanos. Todo por definirse este miércoles en el Estadio BBVA de Rayados.

¿Qué pasa si Rayados pierde con Xelajú por la Concachampions 2026?

En caso de una derrota de ‘La Pandilla’ ante los guatemaltecos, Monterrey quedará eliminado de la Concacaf Champions Cup en la primera ronda del trneo. Como en la ida igualaron, en caso de un marcador adverso en la revancha les haría perder en el global y por lo tanto, quedar fuera del certamen. Cualquier tipo de caída los sentencia.

Torrent se juega mucho más que una clasificación [Foto: Getty]

¿Qué pasa si Rayados empata con Xelajú por la Concachampions 2026?

De cosechar una igualdad, la suerte del elenco regio dependerá de los goles que marquen los equipos. Un 0-0 clasifica a Monterrey a la siguiente instancia, ya que el criterio del gol de visitante favorecería al dueño de casa por el marcador de la ida. Un 1-1 llevaría la serie a la prórroga, puesto que ambos resultados quedarían iguales y al convertir los dos clubes los mismos tantos, se iría a tiempo extra. Cualquier otra igualdad eliminaría a Rayados, dado que Xelajú habría anotado más de visitante, dejando fuera al conjunto mexicano del torneo.

¿Qué pasa si Rayados le gana a Xelajú por la Concachampions 2026?

Si el partido de hoy finaliza con victoria albiazul en el Gigante de Acero, Monterrey avanzará a los octavos de final de la competición continental. Cualquier resultado que sea un triunfo de Rayados metería a los dirigidos por Domenec Torrent en la siguiente instancia. ‘La Pandilla’ buscará hacerse fuerte en su estadio e imponerse en el marcador.

¿Cuál será el rival del ganador de Rayados vs. Xelajú en la Concachampions 2026?

El vencedor de esta serie obtendrá su boleto a octavos de final, donde se cruzará ante Cruz Azul o Vancouver FC. ‘La Máquina’ se quedó con el partido de ida de esa llave y por ahora se perfila a ser quien avance de ronda. El juego de vuelta entre los mexicanos y los canadienses se disputa mañana, por lo que en caso de pasar, Monterrey aún no tendrá definido su rival.

