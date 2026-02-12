¡Qué partidazo se armó! La Concachampions 2026 obsequiará a todos los fanáticos futboleros una propuesta espectacular para los octavos de final. En una ‘definición anticipada’, Monterrey y Cruz Azul se verán las caras en la segunda ronda de esta edición del torneo. Los ‘Rayados’ y ‘La Máquina’, frente a frente: uno clasificaá, uno quedará eliminado.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo clasificaron Monterrey y Cruz Azul a octavos de la Concachampions 2026?

Los ‘Rayados’ obtuvieron su boleto a esta instancia luego de dejar en el camino a Xelajú MC en su presentación en el certamen, con una victoria global de 3-1. En el juego de ida, el equipo de Domenec Torrent igualó 1-1 en Guatemala (gol de Corona), mientras que en la vuelta se impuso por 2-0 en México (tantos de Fimbres y Ocampos).

Mientras tanto, ‘La Máquina’ sacó pasaje a esta fase tras eliminar a Vancouver FC en su estreno en esta edición, por un triunfo global de ¡8-0! En el primer cruce, el conjunto de Nicolás Larcamón ganó 3-0 en Canadá (goles de Paradela, Morales y Palavecino); en el segundo, venció por 5-0 en México (tantos de Romero x3, Rodarte e Ibáñez).

Rayados y Cruz Azul coincidirán en octavos de final [Foto: Getty]

Publicidad

Publicidad

¿Cuándo juegan Monterrey vs. Cruz Azul por la Concachampions 2026?

Los días y horarios de la serie no serán anunciados oficialmente hasta que se terminen de disputar los cruces de la primera ronda (fines de febrero). Sin embargo, por calendario están estipuladas las fechas para los octavos: la ida tendrá lugar el 10, 11 o 12 de marzo; en tanto que está programada la vuelta para el 17, 18 o 19 de marzo.

El primer enfrentamiento de esta llave, que abrirá los octavos de final, se disputará en el Estadio BBVA, la casa de los Rayados de Monterrey. Posteriormente, el segundo y último partido, que definirá al equipo clasificado, tendrá sede en el Estadio Cuauhtémoc, donde juega de local Cruz Azul. ‘La Máquina’ tendrá el privilegio de cerrar la serie en casa por tener mejor posición en el Ránking CONCACAF.

ver también La Inteligencia Artificial predijo el campeón de la Concachampions 2026 con final incluida

¿Cuál es el historial de Monterrey vs. Cruz Azul en la Concachampions?

En esta competencia continental, ambos equipos mexicanos se han enfrentado en una única serie ‘mata-mata’: en las semifinales de la edición 2021 se impuso Rayados. El cuadro albiazul se quedó con la serie por un triunfo global de 5-1, con parciales de 1-0 en el Estadio BBVA y 4-1 en el Estadio Azteca. ¿Se repetirá la victoria del conjunto regio en este 2026?

Publicidad

Publicidad

En el historial total, Cruz Azul se impone por 7 partidos de ventaja: ‘La Máquina’ ganó 26 encuentros entre sí, Monterrey ganó en 19 oportunidades, y empataron 21 veces. Este choque de octavos de final de la Concacaf Champions Cup será la 67° ocasión en que se enfrenten los dos clubes a lo largo de toda la historia. Esta vez, con una clasificación en juego…

ver también Por qué Toluca no juega la primera fase de la Concachampions 2026 y los demás mexicanos sí

¿Contra quién jugaría el ganador de Monterrey vs. Cruz Azul en la Concachampions 2026?

El conjunto que salga triunfador del cruce entre los ‘Rayados’ y ‘La Máquina’ se medirá ante el vencedor de Alajuelense vs. Nashville/Ottawa. El equipo de Costa Rica se clasificó directamente a octavos sin jugar primera ronda por mérito deportivo (como Toluca, por ejemplo). Los otros dos clubes, de Estados Unidos y Canadá, chocarán entre sí en el cierre de febrero en busca del calificado restante a octavos de final.

Encuesta¿Quién clasificará a cuartos de final de la Concachampions 2026? ¿Quién clasificará a cuartos de final de la Concachampions 2026? Ya votaron 0 personas

Publicidad