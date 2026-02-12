¡La agenda futbolera no se detiene! Tras la semana de encuentros de Concachampions, ahora regresa el Clausura 2026 con su jornada 6. Alcanzando el primer tercio del campeonato, los equipos empiezan a tomarse con mucha más seriedad cada partido. Esta fecha, los clubes tendrán desafíos importantes para crecer en la tabla de la Liga MX.

Esta sexta jornada de la fase regular del torneo dará comienzo este viernes 13 de febrero, a partir de las 19.00 horas. Puebla y Pumas abrirán el fin de semana futbolero de compromisos en este Clausura 2026. En el Estadio Cuauhtémoc, donde un día antes jugó Cruz Azul por Concacaf, ahora le toca a ‘La Franja’ ante los ‘Felinos’ por el campeonato local.

Lo más destacado de la fecha que comienza será, sin ninguna duda, el partido que cerrará el sábado: el Clásico Nacional entre Chivas y América. El cuadro de Guadalajara llega con puntaje perfecto, mientras que los de Ciudad de México lo hacen con algunas dudas, pero buscando imponer la historia. Un enfrentamiento para no moverse del sofá y la televisión.

Chivas y América se reencuentran, pero en el Akron [Foto: Getty]

La programación completa de la jornada 6 del Clausura 2026 de la Liga MX:

En este repaso, los días, horarios y transmisiones de los partidos que se disputarán este fin de semana en la Primera División del futbol mexicano:

Viernes 13 de febrero:

Puebla vs. Pumas: desde las 19.00 horas por FOX, FOX One, Azteca 7, TV Azteca y TV Azteca Deportes Network.

desde las 19.00 horas por FOX, FOX One, Azteca 7, TV Azteca y TV Azteca Deportes Network. Toluca vs. Xolos: desde las 21.00 horas por FOX One, Azteca 7, TV Azteca y TV Azteca Deportes Network.

Sábado 14 de febrero:

Pachuca vs. Atlas: desde las 17.00 horas por FOX One.

desde las 17.00 horas por FOX One. Atlético San Luis vs. Querétaro: desde las 17.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium.

desde las 17.00 horas por ESPN, Disney+ Premium y ViX Premium. Monterrey vs. León: desde las 19.00 horas por Canal 5, TUDN y Vix Premium.

desde las 19.00 horas por Canal 5, TUDN y Vix Premium. FC Juárez vs. Necaxa: desde las 19.06 horas por FOX One y TV Azteca.

desde las 19.06 horas por FOX One y TV Azteca. Chivas vs. América: desde las 21.07 horas por Amazon Prime Video.

Domingo 15 de febrero:

Santos Laguna vs. Mazatlán: desde las 17.00 horas por ESPN 2, Disney+ Premium y ViX Premium.

desde las 17.00 horas por ESPN 2, Disney+ Premium y ViX Premium. Cruz Azul vs. Tigres: desde las 19.00 horas por TUDN y ViX Premium.

