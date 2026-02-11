El Club de Fútbol Monterrey atraviesa días de incertidumbre: el discreto mercado de fichajes, los cuestionamientos sobre su DT y la escasez de resultados tensan el contexto. Bajo tales circunstancias, los ‘Rayados’ no pueden permitirse un fracaso estrepitoso en la Concachampions 2026: esta noche se jugarán la clasificación a octavos de final en el Estadio BBVA.

En el segundo turno de la jornada de Concacaf, el cuadro albiazul disputará la revancha de la primera ronda ante Xelajú. En el partido de ida igualaron a un gol en Quetzaltenango, Guatemala, en una pobre presentación de Rayados. Este miércoles y en Monterrey, deberán cambiar la cara y hacer valer su jerarquía para avanzar de ronda en la competencia.

¿Juega Sergio Canales en Rayados vs. Xelajú por la Concachampions 2026?

El mediocampista español se ausentó en el duelo de ida de la serie a raíz de una pequeña lesión que le impidió entrenarse al parejo del grupo previo a ese partido. No obstante, Sergio Canales está hoy a disposición y será titular en Monterrey para el encuentro decisivo ante los guatemaltecos en el Gigante de Acero.

La afición de Rayados espera más de Sergio Canales [Foto: Getty]

Con la presencia del volante, Domenec Torrent pondrá mayoría de titulares para este partido de vuelta, luego de haber ‘rotado’ en el juego de ida. Rayados necesita un resultado favorable como local para pasar y no se arriesgará a preservar a ninguna figura. A continuación, las formaciones que se perfilan en Monterrey y Xelajú.

La probable alineación de Rayados ante Xelajú:

Santiago Mele .

. Ricardo Chávez .

. John Stefan Medina .

. Daniel Aceves .

. Gerardo Arteaga .

. Oliver Torres .

. Jorge Rodríguez .

. Lucas Ocampos .

. Sergio Canales .

. Jesús Corona .

. Uros Djurdjevic.

DT: Domenec Torrent.

La probable alineación de Xelajú ante Rayados:

Rubén Silva .

. Javier González .

. Manuel Romero .

. Kevin Ruiz .

. Derickson Quirós .

. Yilton Díaz .

. José Longo .

. Juan Cardona .

. Raúl Calderón .

. Antonio López .

. Steven Cárdenas.

DT:Roberto Hernández Ayala.