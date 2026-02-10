Tigres UANL y Forge FC serán los protagonistas del cierre de la jornada futbolera de este martes, cuando se midan por la revancha de la primera ronda de la Concachampions 2026. El equipo mexicano está listo para ir con todo por la clasificación a octavos de final. A continuación, entérate todos los detalles para seguir la transmisión del enfrentamiento internacional.

Publicidad

Publicidad

¿Cómo quedó el juego de ida de Tigres vs. Forge por la Concachampions 2026?

En el primer partido de la serie, Tigres UANL y Forge FC igualaron 0-0 en tierras canadienses. Fue un encuentro atípico, por las bajísimas temperaturas en que se disputó el mismo, que obligaron a los jugadores a usar guantes o incluso gorro polar. Para las condiciones y circunstancias que rodearon al juego, los ‘Universitarios’ se trajeron un buen resultado.

¿Qué necesita Tigres para clasificar ante Forge por la Concachampions 2026?

En este encuentro de vuelta, los ‘Felinos’ avanzarían a la siguiente ronda en forma directa sólo si ganan el juego por cualquier resultado. En caso de una derrota quedarán eliminados y en caso de un empate con anotaciones también (por gol de visitante). De repetirse el marcador de la ida, la igualdad sin goles, la serie se iría a un tiempo extra de treinta minutos.

Tigres y Forge van por el boleto a la siguiente fase [Foto: Concacaf]

Publicidad

Publicidad

¿A qué hora juegan Tigres vs. Forge por la Concachampions 2026?

El duelo internacional tendrá lugar HOY martes 10 de febrero, desde el Estadio Universitario de Nuevo León, por la vuelta de la primera ronda de la Concacaf Champions Cup 2026. El compromiso dará comienzo a partir de las 21.00 horas del Centro de México, y según como se desarrolle el partido, podría o no extenderse más tiempo.

¿Cómo ver EN VIVO Tigres vs. Forge en televisión por la Concachampions 2026?

El choque entre mexicanos y canadienses, desafortunadamente, no contará con televisación en México. Ninguno de los canales disponibles en el país se hará cargo de pasar en directo el encuentro de los ‘Universitarios’. A diferencia del juego anterior de Pumas (fue por Fox), este no se podrá ver por TV en simultáneo a las acciones.

ver también Por qué Toluca no juega la primera fase de la Concachampions 2026 y los demás mexicanos sí

¿Cómo ver EN VIVO Tigres vs. Forge en Internet por la Concachampions 2026?

El partido de esta noche en Nuevo León se podrá sintonizar en directo, en forma exclusiva, a través de la plataforma FOX One a lo largo y ancho del suelo mexicano. Esta es la única pantalla que cuenta con los derechos oficiales para transmitir el juego donde los ‘Felinos’ buscarán la clasificación a octavos de final de Copa.

Publicidad

Publicidad