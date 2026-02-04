Nicolás Larcamón confirmó la formación inicial con la que sus dirigidos saldrán a disputar el compromiso de esta noche. Cruz Azul se estrenará este miércoles en la Concachampions 2026, y lo hará con una alineación con alguna sorpresa para los aficionados. El cuerpo técnico asombró con el equipo presentado para el juego del día de la fecha.

Publicidad

Publicidad

‘La Máquina’ se verá las caras ante el Vancouver FC de Canadá en el norte del continente, más precisamente en el condado de Langley, en Columbia Británica. Allí, buscará traerse un resultado favorable de cara a la revancha de esta primera ronda de la CONCACAF Champions Cup. La serie se definirá en México y no quieren sufrir por demás.

La principal novedad de los elegidos por el DT pasa por el arco: ni Andrés Gudiño ni Kevin Mier, habituales porteros titulares, defenderán los tres postes. El primero aparece en la banca de Cruz Azul como alternativa, y el segundo ni siquiera firmó planilla para este cruce contra Vancouver FC. Así, dejaron su lugar a otro compañero.

Gudiño y Mier, afuera del Vancouver FC vs. Cruz Azul.

Publicidad

Publicidad

En el caso de Kevin Mier, su ausencia tiene que ver con que sigue recuperándose de la fractura de tibia que sufrió la campaña pasada ante Pumas. Todos recordamos aquella desleal entrada de Coco Carrasquilla. Por el lado de Andrés Gudiño, por su parte, al ser el actual dueño de la portería, salió para descansar pensando en el partido de Liga MX del fin de semana.

¿Quién es el portero titular de Cruz Azul ante Vancouver FC por Concachampions?

Sin Gudiño ni Mier, el guardameta que comenzará el juego será el juvenil Emmanuel Ochoa, de apenas 20 años de edad. El golero categoría 2005 llegó el año pasado a la institución, como una ‘apuesta a futuro’. Pocos meses después de su arribo, Larcamón le da una oportunidad grande permitiéndole atajar en un encuentro de CONCACAF Champions Cup.

El joven portero, nacido en Salinas (California, EEUU), tiene recorrido en selecciones Sub-17 y Sub-20 para México y Estados Unidos. Actualmente representa al ‘Tri’ en sus divisiones menores. El arquero fichó en Cruz Azul procedente del San José Earthquakes, donde jugó torneos como la US Open Cup, pero no llegó a debutar en la MLS.

Publicidad

Publicidad

ver también Partidos HOY en la Copa de Campeones de la CONCACAF 2026: horario y TV para ver EN VIVO

La alineación titular de Cruz Azul para visitar a Vancouver FC:

Con el cambio de arquero, esta será la formación de ‘La Máquina’ para el compromiso de ida de la primera ronda de la Concachampions 2026: Emmanuel Ochoa; Willer Ditta, Erik Lira, Gonzalo Piovi; Amaury Morales, Carlos Rodríguez, Jeremy Marquez, Carlos Rotondi; Agustín Palavecino, José Paradela; Gabriel Fernández.