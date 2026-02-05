Toluca disputará este fin de semana uno de esos partidos que al final de la campaña determinarán su posición final de cara a la Liguilla. Los ‘Diablos Rojos’ regresarán al Nemesio Diez para recibir a Cruz Azul, otro de los habituales candidatos al título. ‘La Máquina’ visitará la altura para un duelo de favoritos que dará que hablar.

Con vistas a este partidazo de la jornada 5 de este Clausura 2026, el cuerpo técnico ha tenido que modificar la planificación a causa de una baja decisiva en el equipo. El cuadro escarlata no podrá contar con Helinho para este sábado: el brasileño quedará fuera de la convocatoria del ‘Turco’ para medirse ante Cruz Azul en el Infierno.

Durante los últimos días, algunas fuentes habían señalado que el delantero había faltado a algunos entrenamientos del primer equipo y que eso lo había relegado del juego. Sin embargo, Marco Cancino se encargó de desmentir los rumores de la ausencia a las prácticas, y dio el contexto de la inminente pérdida de Helinho para el encuentro.

Toluca no tendrá a Helinho para el fin de semana [Foto: Getty]

De acuerdo a lo revelado por el periodista del conjunto choricero, el brasilero será baja para el Toluca – Cruz Azul a causa de una sobrecarga muscular. El reportero señaló que el juego pasado no pudo estar por los golpes sufridos ante Tigres, y que ahora no estará a modo ‘precautorio’. Para que no vuelva a suceder lo de quedarse afuera mucho tiempo, le darán un encuentro más de descanso.

El corresponsal de TUDN confesó que no se lo ha visto en el predio ya que se ha estado entrenando por separado con trabajos especiales y distintos a los que realiza el grupo. Ha practicado con una planificación particular en otra parte de las instalaciones, y a raíz de ello se filtró erróneamente que Helinho se había ausentado a entrenar.

Lo más importante de esta situación es que el atacante no presenta un desgarro ni una lesión de mayor gravedad, sólo una fatiga que le impedirá llegar en forma a Cruz Azul. Por ello, le darán una semana más en Toluca para que se ponga bien y se prepare para el siguiente compromiso de Liga MX. Ante ‘La Máquina’, Sebastián Córdova y Pavel Pérez se disputan su lugar.

