En un partido que no puede subestimar de ningún modo, Monterrey buscará sacar pasaje a los octavos de final de la Concachampions 2025, cuando reciba al Forge FC de Canadá este martes en el ‘Gigante de Acero’, en el marco del encuentro de vuelta de la primera ronda del torneo de CONCACAF.

Publicidad

Publicidad

El juego de idaentre los ‘Rayados’ y los ‘Hammers’ terminó con victoria albiazul por 2-0, gracias a dos golazos de Nelson Deossa y Jordi Cortizo, por lo que los mexicanos tienen una buena ventaja para esta revancha. Sin embargo, no se confiarán y pondrán lo mejor que tienen para asegurar la clasificación.

Sin embargo, dentro de todas las estrellas que tiene la plantilla regiomontana, sorprende la ausencia de Oliver Torres en la alineación de Monterrey. El mediocampista español no figura entre los titulares sino en el banquillo de relevos del equipo albiazul, para el compromiso de esta tarde-noche.

Para la tranquilidad del aficionado de Rayados, su salida del equipo no se explica en un percance físico. Oliver Torres no será de la partida a causa de una decisión técnica de Martín Demichelis, que tiene que ver con rendimiento. El extranjero no tuvo una buena actuación en el último juego ante FC Juárez y el entrenador decide colocarlo entre los suplentes.

Publicidad

Publicidad

Con Oliver Torres marginado del primer equipo, el once inicial de los Rayados de Monterrey para recibir a Forge FC por Concachampions formará con Luis Cárdenas; Ricardo Chávez, Antonio Leone, Héctor Moreno, Gerardo Arteaga; Jorge Rodríguez, Iker Fimbres; Nelson Deossa, Sergio Canales, Jesús Corona; Germán Berterame.

ver también La frase de Martín Demichelis que pone en duda su futuro en Rayados: ”Ya no tenemos…’

El partido entre Rayados y Forge FC se llevará a cabo HOY martes 11 de febrero, con sede en el Estadio BBVA de Monterrey, a partir de las 22.00 horas de México, por la vuelta de la primera ronda de la CONCACAF Champions Cup 2025. El encuentro contará con la transmisión exclusiva, en vivo y en directo, de la plataforma Tubi.